La Creu Roja ha començat el lliurament dels productes d'alimentació de la primera fase del Programa d'Ajuda Alimentària a les persones més desafavorides, FEAD 2023. Durant les pròximes setmanes, es repartiran 189.129,04 milions de quilos d'aliments, arribaran a les llars amb persones de persones a situació de vulnerabilitat. Creu Roja Girona s'encarrega del 50% de la distribució d'aquest programa juntament amb la Federació Espanyola de Bancs d'Aliments (FESBAL). El programa és finançat totalment pel fons de recuperació i resiliència REACT-UE per incrementar el suport al Fons d'Ajuda Europea per a les persones més Desfavorides (FEAD) per tal d'abordar la situació dels qui s'havien vist afectats socialment i econòmicament per la crisi de la COVID-19.

El Programa FEAD contribueix a pal·liar les pitjors formes de pobresa, subministrant ajuda no financera a les persones més desafavorides en forma d'aliments i mitjançant activitats d'inclusió social. El Programa 2023 es desenvoluparà en aquesta primera fase, en què es repartirà un 30% del total, i una segona fase al setembre. En total, es té previst atendre 17.776 beneficiaris finals als quals es distribuiran prop de 50 milions de quilos d'aliments. A més del lliurament de l'aliment, totes les organitzacions oferiran informació sobre els recursos socials més propers com a mesura d'acompanyament bàsica. Elaborada pel Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030. L'alimentació, com a dret fonamental de totes les persones, ha de ser entesa com a alimentació digna i adequada, motiu pel qual la cistella d'aliments que es lliura a les persones beneficiàries d'aquest programa conté productes de caràcter bàsic i essencials, variats, nutritius, de fàcil transport i emmagatzematge, que suposen de gran ajuda al dia a dia de les famílies vulnerables. Així, per a aquesta primera fase s'inclouen, arròs blanc, cigrons cuits, tonyina en conserva, pasta alimentària (espagueti i fideus), tomàquet fregit en conserva, galetes, macedònia de verdures en conserva, cacau soluble i potets infantils d'arròs amb pollastre i de fruita per a les famílies amb nens i nenes petits a càrrec seu. Fins a 17.776 persones es beneficiaran d'aquests productes que es distribuiran des de les organitzacions associades a la Creu Roja en aquesta primera fase. El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, a través del Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA), s'encarrega de la selecció dels aliments a través de dos processos de licitació pública, que segueixen criteris bàsics de qualitat i varietat, fàcil manipulació i conservació, llarga vida útil amb un format adequat per a la destinació final de l'aliment.