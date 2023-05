L’Ajuntament de Girona permetrà la celebració de la Festa Major de la UdG al campus de Montilivi. Els estudiants havien anunciat la celebració de l’esdeveniment sense tenir encara autorització i, aquest dimecres, obtindrà el permís ja que està previst que es concedeixi en una Junta de Govern Local extraordinària, perquè les ordinàries se celebren els divendres.

Els universitaris, de fet, han informat que tenen el suport de la Universitat i han previst celebrar la Festa Major de les sis de la tarda fins a les dues de la matinada. És per tant una hora més que la previsió d’autorització. Aquest impàs podria servir per anar tancat el recinte.

La Festa s’havia de celebrar, inicialment, el 20 d’abril però es va ajornar després d’un conflicte entre les parts. L’Ajuntament volia aplicar una restricció horària per la celebració que en cap altre any s’havia esmentat. Es va intentar negociar el trasllat a un altre dia de la setmana o a un altre espai que permetien un horari més ample però els universitaris es van mantenir en un dijous. Ara el consell d’Estudiants reclama «el fixament d’uns processos únics per determinar quins són els terminis d’entrada de documentació, els canals de comunicació i el format que, tant uns com altres, acordem».

Està prevista l'actuació de Quimo, Mushkaa, PD Gat i Animal Dj.