Càritas Girona alerta que la "inflació disparada cronifica" el nombre de famílies vulnerables que atenen. De fet, l'increment de preus ha fet que el 67% dels qui han de recórrer a l'entitat no puguin comprar productes frescos com carn o peix. A més, aquesta inflació tampoc permet mantenir una temperatura adequada a les llars al 66% de les famílies que han d'anar a Càritas. Des de l'entitat ho veuen com "la principal preocupació" ara mateix perquè "pot normalitzar la pobresa" en la que viuen aquestes persones. Sobre això, cal tenir en compte la quantitat de joves que demanen ajuda a l'entitat, actualment un de cada tres. En concret, de les 27.531 persones ateses, més de 9.000 tenien menys de 35 anys.