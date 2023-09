L'Ajuntament de Girona ha aprovat diferents modificacions al cartipàs que, segons el PSC, suposen un increment de prop de 200.000 euros el cost del govern municipal i ja suposen uns 2 milions a l'any. Per una banda, el regidor d'Acció Climàtica Sergi Cot a partir del novembre passa del 50% a tenir una dedicació exclusiva, que són 52.000 euros. La regidora de Ciutat que Cuida, Gemma Martínez, passa de rebre indemnitzacions per assistència a un 75% de dedicació. A més a més, els coordinadors de Cultura i de Servei a les Persones passen al 100% (estaven al 50%). Són Ricard Hernández i Albert Carreras.

D'altra banda, el cap de gabinet d'alcaldia (45.000 euros) serà Biel de Montserrat.

Pel PSC, Bea Esporrín, ha indicat que l'increment de cost contradiu tot el discurs de Guanyem del passat i ha recordat que en l'època de Marta Madrenas hi havia 5 assessors i 6 dedicacions exclusives i ara es passa a 7 assessors i a 11 dedicacions (8 exclusives i 3 al 75%).

Pel govern, en tinent d'alcaldia de Recursos i Atenció a la Ciutadania, Sergi Font, ha detallat que molts dels canvis ja estaven anunciats amb anterioritat. Els socialistes però, han remarcat que s'havia anunciat per l'any vinent.Quann es va anunciar el cartipàs, el govern havia informat que "durant els propers mesos es podria fer una modificació del cartipàs per adaptar-lo a diverses casuístiques laborals encara per resoldre". Font ha subratllat que, amb aquests canvis, l'objectiu és "tenir un govern que es dediqui a la ciutat i atengui les seves necessitats reals". "Aquesta era una de les queixes que hi havia, i demostrem voluntat de canvi", ha afegit. Font també ha recordat que, de fet, la intenció de modificar el cartipàs ja es va anunciar al juliol. I que, en paral·lel a les dedicacions, també s'ha "normalitzat" la situació dels assessors i del personal eventual (perquè també s'han aprovat els sous que rebran els set càrrecs de confiança).

Tota l'oposició ha votat en contra dels canvis al cartipàs, per coherència amb el dia de la votació del cartipàs i en considerar que és el més "car de la història".