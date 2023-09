Abans del ple de Girona, la plantilla de la Policia Municipal s'ha tornat a concentrar amb xiulets a la plaça del Vi per reclamar solucions al conflicte laboral que ja fa gairebé un any que s'arrossega. El portaveu del sindicat SIP-Fepol, Sergi Fernández, explica que tot i que per part del nou govern hi ha "predisposició" -ja han mantingut sis reunions- a la pràctica, però, encara no se'ls ha posat cap solució damunt la taula.

Fernández assegura que la situació dins el cos està tensionada, i posa la celebració del festival ciclista Sea Otter, que es farà aquest cap de setmana, com a exemple. "Dels vint efectius diaris que caldrien, només se n'han planificat set", lamenta. Per al portaveu sindical, "la situació ja no es refereix als agents, sinó que també posa en dubte la seguretat pública i afecta la ciutadania". Fernández recorda que, d'aquí a poques setmanes, arriben les Fires de Sant Narcís i demana a l'equip de govern que els posi una solució damunt la taula aquest dijous mateix (quan es tornarà a reunir la comissió tècnica). Si això no passa, en paral·lel a continuar sense fer hores extra, ja alerta que no els quedarà més remei que anar als jutjats. "Portem massa temps en aquesta situació", afirma.