El ple municipal de l’Ajuntament de Girona va aprovar dilluns, per unanimitat, una moció del PSC que insta l’Ajuntament a dissenyar i executar un pla local per a l’erradicació de l’amiant, que es faci i es doni a conèixer el cens de tots els edificis i instal·lacions de la ciutat que en contenen, que es creï una base de dades amb totes les edificacions privades afectades i que s’estableixi un canal d’informació «directe i accessible» amb la ciutadania, entre altres.

La moció la va defensar la regidora Carla Aguilera, que va recordar que a banda d’edificis també hi ha amiant a la carretera Barcelona o en moltes canonades públiques. Pel govern, la tinenta d’alcaldia de Transformació Urbana, Cristina Andreu, va matisar que des de diferents àrees ja s’està treballant en aquest cens i que «pel coneixement» que tenien no hi ha «massa» edificis. Va insistir que ja s’estan treballant per elaborar el pla i eliminar tot l’amiant abans del 2028 com marca la normativa.