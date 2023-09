Girona neteja el solar del carrer Fontanilles a l’espera d’un projecte

L’Ajuntament de Girona ha netejat, recentment, el solar que conflueix entre els carrers Fontanilles, Gaspar i Casal i Ginesta. Es tracta d’un espai que està situat al darrere de la Casa de Cultura i del qual els veïns s’havien queixat de forma reiterada de la seva deixadesa. El solar, que és de propietat privada, fa molts anys que està en desús i, amb el pas del temps, les herbes havien crescut fins a sortir per sobre el mur de protecció. Fins i tot, els veïns de la zona expliquen que podrien ser plantes d’espècies invasores i que molestaven en passar per la vorera, que és molt estreta.

Els residents al voltant d’aquest espai havien presentat diferents peticions i demandes a l’Ajuntament perquè es netegés el solar. A part, els veïns havien denunciat que es llançava brossa dins aquesta parcel·la. Això havia provocat la presència de diferents rosegadors, com rates. Els veïns també van alertar que algunes persones havien entrat dins la parcel·la a les nits per fer les seves necessitats.

Un altre dels inconvenients d’aquesta part del barri del Mercadal és el sistema precari amb el qual penja el cablejat elèctric. Els veïns creuen que no està en les millors condicions, ja que alguns dels pals de fusta amb els quals s’aguanten formen part de la via pública. A causa de l’estretor d’alguna de les voreres, els vianants han de passar per sobre la calçada per vorejar els pals, pendents que no vingui cap vehicle.

Un projecte per ampliar l’espai

Fa temps que l’Ajuntament té una obra pública en ment al voltant d’aquesta zona. El projecte consisteix a unir els dos extrems del carrer Fontanilles, interromputs per un dels vèrtexs del solar. La remodelació faria que la parcel·la reduís la grandària, mentre que es guanyaria espai públic que aniria destinat a la circulació de vehicles i vianants.

Per fer tot això, cal, però, que la propietat del solar faci una sèrie d’accions. De fet, fa anys que s’apunta que la propietat té la intenció de fer-hi una promoció immobiliària. En aquest sentit, fonts municipals confirmen que la propietat ja ha entregat la documentació que el consistori li va requerir per poder començar a tramitar les accions que es volen dur a terme. Ara, l’Ajuntament està estudiant la documentació per tal de poder tirar endavant el procediment.