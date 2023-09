L’Ajuntament de Girona ha reparat i adequat la columna lluminosa de la plaça de Miquel Santaló. Gràcies a l’actuació, el punt de llum cilíndric de grans dimensions i tret característic d’aquest sector del barri de l’Eixample tornarà a estar il·luminat a partir d’aquest vespre. En concret, s’han substituït les plaques que cobreixen l’element i s’han solucionat els problemes elèctrics que presentava la infraestructura.

“Estem especialment satisfets d’haver pogut tornar a posar en funcionament aquest element d’enllumenat públic tan conegut per ser una imatge emblemàtica i un referent de la plaça de Miquel Santaló, del barri de l’Eixample i de la ciutat. La complexitat derivada, per una banda, de la doble finalitat d’enllumenat i de sortida de ventilació i, per l’altra banda, de l’accessibilitat a l’element a causa de l’estructura i l’alçada del mateix, han fet especialment difícil la retirada de les plaques i la col·locació de les noves, així com la revisió i reparació de la instal·lació elèctrica per tornar-la a posar en funcionament”, ha destacat el regidor d’Urbanisme de Proximitat de l’Ajuntament de Girona, Lluís Martí.

L'element cilíndric, d’uns 18 metres d'alçada aproximadament, té la doble funció d'il·luminació de l'espai i d’actuar com a torre d'evacuació de fums de l'aparcament de tres plantes que està a la part inferior de la plaça. Ubicat a la part central de la plaça de Miquel Santaló, el punt de llum es va instal·lar fa 30 anys, quan es va urbanitzar l’espai, coincidint amb la construcció de l'hotel i del pàrquing soterrani.

Envelliment de l'estructura

L’actuació s’ha dut a terme arran de l’envelliment de l’estructura, la qual presentava un color groguenc i petites esquerdes. Els treballs han consistit en substituir 17 de les 18 plaques de policarbonat que recobreixen la infraestructura, ja que una d’elles es va substituir l’any passat després que se’n desprengués un tros.

Cada planxa té una dimensió de tres metres de llargada per dos metres d'alçada. Per poder-les col·locar es va necessitar un camió-cistella de 25 metres per tal de poder accedir a la part superior de l’element.

Alhora, aprofitant el canvi de plaques, s’ha revisat la instal·lació elèctrica per solucionar el defecte d'aïllament de la línia elèctrica. Després d’uns anys apagat, l’element tornarà a estar encès durant la nit.

Els treballs han anat a càrrec de l’empresa Sociedad Española de Construcciones Electricas SA per un import de 25.872,99 euros (IVA inclòs). Les obres van començar a finals del mes d’agost i han finalitzat aquesta setmana.