Girona cobra la taxa de tinença d’animals a propietaris amb el gos mort des de fa anys

Desenes de persones de la ciutat de Girona han rebut al llarg d’aquest mes de setembre una notificació sobre el cobrament de la taxa de tinença d’animals de companyia quan la seva mascota fa anys que és morta. O quan fa anys que ni el propietari ni el gos viuen a la ciutat i no estan ni empadronats ni censats des d’aleshores. L’error ha estat admès a aquest diari per l’Ajuntament i afecta, sobretot, a propietats de gossos.

Hi ha casos en què l’animal feia set o vint anys que era mort. El propietari mai més havia hagut de pagar la taxa però de sobte ha rebut el requeriment municipal. Aquest fet ha provocat que molts ciutadans s’hagin dirigit a l’Ajuntament físicament o hi hagin trucat per preguntat què estava passant. La quota tributària es fixa en 35,12 euros a per aquest any tot i que hi ha exempcions en determinades condicions.

Des de l’Ajuntament s’ha admès que hi ha hagut un error en el creuament de les dades dels diferents censos de gossos que estan permesos per donar d’alta una mascota. Fonts municipals exposen que segons la llei de protecció dels animals, les persones titulars d’animals de companyia poden comunicar les altes, baixes i modificacions dels seus animals tant a l’Ajuntament, com en el Registre general de la Generalitat que, al seu torn, rep periòdicament les comunicacions procedents de l’Arxiu d’identificació d’animals de companyia (AIAC) del Col·legi de Veterinaris de Catalunya.

Procedència múltiple del padró

Per aquesta qüestió, la procedència de les dades del padró és «múltiple». És per aquest fet que «s’està veient que no sempre es garanteix la verificació de les dades». Per no només això, a aquest fet «s’hi sumen les migracions de dades cap als nous sistemes informàtics utilitzats pel registre de dades efectuades en el darrer any, que també han generat errors», admeten des del consistori. De fet, el sistema de cobrament de les taxes no havia generat problemes en anys anteriors però sí en aquest.

La reacció municipal

Vista l’elevada quantitat de queixes i preguntes que s’han estat rebent a l’Ajuntament, des de la unitat de control d’animals «s’estan registrant totes les queixes que han arribat, revisant cas per cas per a donar la resposta i retornar la taxa, si s’escau». L’objectiu, segons exposen les fonts municipals és «agilitzar totes les revisions per evitar que entrin en període de recàrrec», quan podrien acabar fins i tot amb un sobrecost o un embargament per un animals que ja és mort i pel qual, per tant, no caldria abonat cap taxa.

Des de l’Ajuntament s’ha assenyalat que totes les persones afectades «adrecin les queixes a l’Ajuntament de Girona» amb una instància si poden aportar documentació acreditativa, o bé per la bústia d’avisos o trucant per telèfon. D’aquesta manera, exposen, podran fer els tràmits per evitar el cobrament.