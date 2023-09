Girona obre un espai al web per atendre les queixes pels errors al cens dels gossos

L’Ajuntament de Girona acaba d’obrir un espai exclusiu a la seva pàgina web per atendre les queixes per cobraments indeguts de la taxa de tinença d’animals, de 35,12 euros. Hi ha multitud de ciutadans afectats que han rebut la notificació conforme han d’abonar el tribut tot i que actualment no tenen cap mascota i s’havien queixat a l’Ajuntament per mitjà de trucades o anant a preguntar què passava a l’edifici consistorial.

La majoria de casos corresponen a persones que havien tingut un gos en el passat. En algunes ocasions, la mascota ja és morta fa anys, en d’altres el propietari i l‘animal van marxar a viure a un altre població i en o bé l’animal va canviar de propietari. Diari de Girona va avançar d’aquesta situació sobrevinguda a molts propietaris de mascotes en l’edició del dijous i l’Ajuntament a admetre que hi havia hagut un seguit d’errors que havien provocat aquesta incidència. També va indicar que es posava a disposició dels afectats per estudiar «cas a cas» i evitar cap cobrament o cap recàrrec indegut.

Ara ha anat més enllà i ha decidit obrir un espai a la seva pàgina web on els afectats poder tramitar amb més precisió la queixa. En concret, està situat a la pestanya de la taxa de tinença d’animals de l’àrea de gestió tributària i recaptació. Aquí es pot omplir un formulari exposant la situació concreta del seu cas.

Si poden seleccionar diferents situacions: «no he tingut mai cap gos de la meva propietat», «el meu gos va morir», «el meu antic gos té nou propietari», «el meu gos i jo ja no vivim a Girona» o «altres casos». Segons cada cas, els passos a seguir són diferents. Per exemple, en cas del gos mort, es comprova el registre d’entrada, es tramitarà d’ofici la baixa del padró d’animals, es deixarà sense efectes la taxa generada i es retornarà l’import a les persones que hagin pagat. En el cas que es manifesti que mai s’ha tingut cap gos, es revisarà les dades dels registres oficials per a corroborar la manifestació de la persona que enviï la reclamació. En tot cas, es pot presentar una instància pel registre general de l’Ajuntament explicant el cas concret.

Des de l’Ajuntament s’ha admès que hi ha hagut un error en el creuament de les dades dels diferents censos de gossos que estan permesos per donar d’alta una mascota. Fonts municipals exposen que segons la llei de protecció dels animals, les persones titulars d’animals de companyia poden comunicar les altes, baixes i modificacions dels seus animals tant a l’Ajuntament, com en el Registre general de la Generalitat que, al seu torn, rep periòdicament les comunicacions procedents de l’Arxiu d’identificació d’animals de companyia (AIAC) del Col·legi de Veterinaris de Catalunya.

Alguns afectats veuen «surrealista» que siguin ells els qui hagin de demostrar que van donar el gos de baixa fa anys

Per aquesta qüestió, la procedència de les dades del padró és «múltiple». És per aquest fet que «s’està veient que no sempre es garanteix la verificació de les dades». Per no només això, a aquest fet «s’hi sumen les migracions de dades cap als nous sistemes informàtics utilitzats pel registre de dades efectuades en el darrer any, que també han generat errors», admeten des del consistori. De fet, el sistema de cobrament de les taxes no havia generat problemes en anys anteriors però sí en aquest.

Algunes de les persones afectades troben «surrealista» que siguin els afectats els que hagin de «moure fitxa». Una de les persones que ha contactat amb aquest diari ha mostrat la seva incredulitat perquè de sobte li hagi cobrat una taxa que no havia pagat feia anys perquè el seu animal havia mort. «De cop i volta» li han tornat a cobrar la taxa de manera injusta i ara són ells, els propietaris el qui han «de demostrar que havien demanat la baixa del gos feia anys».