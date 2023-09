La plaça de la Marfà, a Santa Eugènia de Ter, va acollir la Festa de les cultures i la diversitat dins del festival de murals d’art urbà Monar’t. L’activitat va ser organitzada per una cinquantena d’entitats de Santa Eugènia i de Can Gibert del Pla com una «explosió d’art i de tradició a tots nivells» així com «el reconeixement del patrimoni cultural que enriqueix els dos barris».