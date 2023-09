Una vintena d'entitats de Girona i Salt s'han aplegat sota l'Octubre Antiracista, un moviment popular que vol conscienciar la ciutadania sobre les discriminacions "socials i institucionals" que pateixen les persones migrades i posar en relleu que el 12-O "no hi ha res a celebrar". Per fer sentir la seva veu, les entitats han redactat un manifest i han organitzat diverses accions populars al voltant d'aquesta data. Entre d'altres, una manifestació, una taula rodona, pintar un mural, un concert de PINAN 450F o un cicle de cinema centrat en temàtica antiracista. "El 12 d'octubre ens recorda que l'acumulació històrica del racisme se segueix reproduint i empitjora les nostres condicions de vida", afirmen les entitats.

A Salt les persones migrades representen el 41% de la població; i a Girona, aquest percentatge se situa al 25%. Segons denuncien les entitats que s'apleguen sota el moviment popular, tots aquests col·lectius veuen com els seus drets es "vulneren de forma sistemàtica". Per això, amb l'objectiu de situar l'antiracisme al centre i conscienciar la ciutadania, neix el moviment popular Octubre Antiracista. Les associacions i persones individuals que s'hi apleguen (més de 90) han consensuat un manifest on reclamen "l'aplicació d'una perspectiva antiracista en el funcionament de les entitats socials i polítiques". A més, també reclamen que se superi el paradigma 'intercultural', perquè al seu parer, només serveix per "amagar el veritable problema: el racisme institucional i social". El manifest es llegirà per primera vegada aquest divendres, durant una pujada a Sant Miquel que ha organitzat l'Ateneu 24 de juny de Girona. Serà també l'acte que marcarà el tret de sortida de l'Octubre Antiracista, que també inclourà un cicle de cinema a l'Ateneu de Salt, i que, sobretot, aixecarà la seva veu el proper 12-O. Aquell dia, els actes començaran a primera hora de la tarda a la plaça Catalunya de Salt, amb un taller de pancartes i un mural col·laboratiu a càrrec de l'artista Diego Ojeda 'Nadiemedicearte'. A les cinc de la tarda tindrà lloc la taula rodona 'Com combatre els racisme des dels barris?' i a les set, des d'allà sortirà una manifestació que recorrerà els carrers de Salt fins a arribar a l'escola La Farga. Aquí, a dos quarts de nou hi haurà el concert de PINAN 450F. L'Octubre Antiracista, que també inclourà altres actes al llarg del mes, ha nascut a partir d'un concurs de projectes convocat per la comunalitat Som de Salt. Les entitats que actualment formen part del moviment són l'ANC de Salt, l'Associació de Benestar i Cultura de Ghana de Girona, l'Associació Malians, les associacions de veïns dels barris Centre i Vell de Salt, l'Ateneu 24 de Juny, Càritas Salt, el Casal dels Infants, la Càtedra Antiracista de la UdG, el Cau Can Tona, l'Espai Antiracista, la Federació d'Entitats de l'Ateneu Popular de Salt, la fundació Sergi, Guerrilla Comunicacional, l'Associació NouSol, Salt'Educa, el Sindicat d'Habitatge, Òmnium Salt i la Xarxa Antiabusos Immobiliaris.