La Universitat de Girona (UdG) ha fet públic aquest dilluns que el rector, Quim Salvi, va interposar el 31 de juliol una denúncia als Jutjats de Girona contra la policia infiltrada per haver-se matriculat amb un nom fals al grau d'Educació Social. En un comunicat, recullen que l'agent va cursar els estudis durant els cursos 2020-2021 i 2021-2022 i que la universitat "no té cap mena de constància de la possible justificació legal o autorització judicial que pugui emparar aquesta persona". A la denúncia, el rector apunta que els fets podrien ser constitutius d'un delicte de falsedat en document públic i demana que s'investigui.

En un comunicat, la UdG reitera que ha viscut el cas amb "indignació" perquè l'agent de la Policia Nacional que es va infiltrar als moviments de l'esquerra independentista de Girona i Salt es va matricular "amb una identitat falsa" al grau d'Educació Social durant dos cursos. La universitat "vol donar a conèixer que, una vegada el cas es va fer públic, el rector de la UdG va interposar, en data 31 de juliol de 2023, una denúncia al jutjat d'instrucció de Girona". A la denúncia, Quim Salvi exposava que la universitat no té constància de cap "justificació legal o autorització judicial" que avalés que l'agent es pogués matricular amb un nom fals i demana que s'investigui si això pot ser constitutiu d'un delicte de falsedat documental. "L'ús d’una identitat falsa en l’àmbit de la nostra institució per raons polítiques o ideològiques ha generat un gran malestar entre els membres de la comunitat universitària i pot crear una forta desconfiança en el seu teixit social", indica la UdG, que referma que els centres educatius han de ser espais "lliures i segurs, oberts al diàleg i a la confrontació d'idees" i no hi tenen cabuda "actuacions d'aquest tipus".