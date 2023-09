El tall del carrer Sant Joan Baptista la Salle ha estat fet sense avisar ningú, tal com han denunciat els comerciants, i molts negocis van conèixer la notícia per la premsa. La portaveu del PSC-Girona pel Canvi, Sílvia Paneque, explica que el govern de Guanyem, Junts i ERC a Girona ha de ser empàtic i «conèixer en primera persona les conseqüències duríssimes per comerços de Girona, que cada dia aixequen la persiana per guanyar-se la vida». Efectivament, és conegut que més de seixanta comerços han firmat un document per tenir una trobada amb el govern municipal i demanar-li que torni a obrir el carrer Sant Joan Baptista la Salle.

Sílvia Paneque recorda que «Girona té el Pla de Mobilitat caducat de fa anys». Assenyala que «una cosa és que tothom tingui bona voluntat per fer una Girona amb una mobilitat més adequada i una altra de diferent és fer un experiment en un carrer a on hi ha persones que hi tenen negocis». La cap de l’Oposició de Girona ha demanat que, «si es vol tancar un carrer, es faci amb una planificació clara del conjunt de la mobilitat de la ciutat, que es parli amb els veïns i veïnes abans i amb els botiguers. I que no s’imposin les coses sense cap estudi, ni sense cap comunicació». Les condicions del comerç «ja són prou difícils i no és normal que arribis un matí i tot hagi canviat. Hi ha afectacions, sincerament, molt greus a diferents negocis».

La planificació que reclama Sílvia Paneque serviria per solucionar de la millor manera possible alguns problemes que Girona pateix des del tall del carrer Sant Joan Baptista la Salle. «Un vehicle que entra per La Salle va a Juli Garreta i a Bisbe Lorenzana ha de tornar a anar al carrer Barcelona. Tot aquest embut ha de poder tenir una organització més racional». «Entre veïns i veïnes, botigues i Ajuntament hem de ser capaços de trobar la millor manera per fer les coses i, al nostre entendre, caldria començar pels carrers i places més a prop del centre de la ciutat, allà a on avui ja hi ha zones únicament per a vianants». Un altre problema, que ha causat el tall del carrer, segons Sílvia Paneque, ha estat l’augment de circulació al carrer de la Creu, a on el mateix govern de Girona diu que vol canviar-ne l’estructura actual feta fa pocs mesos pel govern anterior amb els mateixos partits polítics. «És veritat que Guanyem-CUP (tal com defineix Paneque en el grup municipal de Guanyem) deia que era un ‘nyap’, i també és veritat que s’ha de canviar i reformar. Sorprèn, però, que sigui un govern de Junts i ERC qui ho faci, ja que fa uns mesos deien tot al contrari».

«De veritat, que la millor manera de fer les coses és una ‘prova’ o un ‘experiment’ sense cap estudi previ? Insisteixo a dir que, com a mètode procedimental, primer, es podria fer una proposta fonamentada en estudis tècnics, iniciar converses amb els veïns i veïnes. I, finalment, si hi ha acord, començar a fer els canvis». El govern de l’Ajuntament de Girona va instal·lar blocs granítics i tanques per impedir el pas de cotxes amb elements provisionals, que s’han afegit a molts altres que estan escampats a diferents carrers de Girona des de la pandèmia. «Vaig demanar que la primera mesura d’alcaldia fos retirar tots aquests elements, que fan brut i lleig, que es varen posar per la Còvid-19. I en lloc de fer això, n’han posat més».