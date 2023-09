L’Ajuntament de Girona iniciarà tasques de manteniment al pont de les Peixateries Velles, popularment conegut com el pont de Ferro o pont Eiffel, al llarg del mes d’octubre. El consistori retirarà els cartells i adhesius que s’havien acumulat amb els anys, així com els cadenats, i pintarà l’estructura. Cal destacar que des del 2008 no s’havia fet cap actuació en el pont.

Per dur a terme aquestes tasques, l’accés al pont estarà tancat a partir del pròxim dilluns, dia 2 d’octubre, fins al dia 25 del mateix mes. Durant aquestes setmanes, únicament estarà prohibit passar pel pont de dilluns a divendres no festius i al matí, de les 7.15 a les 14.15 hores. Les persones que vulguin travessar el riu ho podran fer pel pont de Pedra o el pont de Sant Agustí, dues alternatives que es troben a pocs metres del pont de les Peixateries Velles. Des de l’Ajuntament de Girona s’està informant als veïns i veïnes i als comerços de la zona dels treballs de manteniment que es realitzaran i de les respectives afectacions que comportaran. Està previst repartir entre avui i demà un cartell informatiu als habitatges i establiments.