L’alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar, ha presidit aquest migdia l’acte d’homenatge als 19 treballadors i treballadores municipals que s’han jubilat durant el 2022. El reconeixement, que s’ha fet al Saló de Descans del Teatre Municipal, ha comptat també amb l’assistència dels membres de l’equip de govern –que representaven també els grups municipals de Guanyem, Junts i ERC- i de regidors i regidores dels grups municipals del PSC i del PP.

“Aquest petit homenatge és el mínim que pot fer l'Ajuntament de Girona per a totes aquelles persones que han dedicat bona part de la seva vida a servir la ciutat. Girona és el que és a dia d'avui també gràcies aquells treballadors i treballadores que dia rere dia i any rere any han posat el seu gra de sorra per introduir millores que ens beneficien a totes i tots”, ha subratllat l’alcalde.

A través d’aquesta commemoració, l’Ajuntament expressa el seu reconeixement al personal pels anys de servei a la ciutat a través de la seva feina a la corporació. Durant l’acte, s’ha lliurat un obsequi de record a cadascun dels treballadors i treballadores. Es tracta de la reproducció d’una obra Dos bustos femenins, de la col·lecció “Aguantallibres” de l’artista gironí Fidel Aguilar Marcó.