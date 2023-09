El jutjat ha tancat el concurs de creditors del Parc Científic de la UdG i el complex reverteix a la UdG. Vuit anys després de l'inici del procés, aquest dijous s'ha formalitzat davant de notari la reversió a la UdG dels actius –edificis i activitats- del parc que en els processos de subhasta pública del concurs no havien estat adjudicats a tercers. Paral·lelament, s'ha cedit una part dels actius a la nova Fundació Recerca i Innovació de la UdG que es farà càrrec de la gestió del parc un cop completat el procés. Segons les fonts de la universitat consultades, amb la fi del concurs el deute que hi havia pendent ha quedat eixugat.

La reversió dels actius arriba després d'un concurs de creditors que va començar l'any 2015 quan el complex tenia un deute que ascendia als 41 milions d'euros. Dos anys més tard, el jutge va enviar a liquidació a la institució, després de no haver-se pogut tancar un acord per salvar-ho. Les parts van intentar buscar un acord fins a l'últim moment però, finalment, no es van aconseguir els diners que reclamava l'Estat (el seu principal creditor) a qui devien més de 27 milions, dels quals 13,4 s'havien d'aportar en efectiu.

Seguint amb el pla de liquidació proposat per l'administració concursal i aprovat pel jutge, es van fer diverses fases de subhasta dels actius. La subhasta era el darrer pas del procés, un cop superades les anteriors fases de la liquidació, que preveien la venda dels actius.

La subhasta dels actius

Primer es van subhastar en un sol bloc tots els edificis propietat de la Fundació i, en quedar deserta aquesta subhasta, es va decidir subhastar els actius per parts.

L'octubre del 2019 l'Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA) va adquirir una part de l’edifici H2O (la resta de l’edifici ja era propietat de la UdG), i el febrer de 2021, el Banc Santander va adquirir l’edifici Centre d’Empreses - Giroemprèn. Posteriorment, el maig del 2023, la UdG compra aquest edifici al Banc Santander.

Un cop completades les subhastes, el jutge va tancar el procés de liquidació i va dictaminar que els actius no venuts havien de retornar al propietari originari del sòl, que és la UdG, per tal de "garantir la plena continuïtat dels serveis i incidir el mínim possible en les empreses i entitats que hi desenvolupen la seva activitat".

A partir d’ara, la gestió de l’activitat del parc l’assumirà la Fundació Parc Recerca Innovació Universitat de Girona. Aquesta fundació té l’objectiu de gestionar el parc, garantint-ne la viabilitat i impulsant les col·laboracions científiques i de recerca i innovació entre els agents socioculturals i socioeconòmics del país, i en particular, les empreses que hi duen a terme la seva activitat.

En un comunicat, la universitat assegura que la reversió dels actius arriba després de "llargues gestions i múltiples esforços per part de moltes persones i institucions" i agraeixen "la cura i capteniment amb què ha actuat l'administració concursal" per incrementar l’ocupació dels espais del Parc i mantenir-hi una activitat "molt rellevant", fins i tot durant la pandèmia.

En aquest sentit, afirmen que la UdG ho assumeix "amb un gran sentiment de responsabilitat i amb el convenciment de projectar el parc com una institució de país capdavantera en la recerca i transferència de coneixement".