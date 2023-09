La Fira Internacional del Cistell de Salt celebra les seves noces de plata en una edició molt especial que compta amb novetats i que manté els principals atractius que l’han portat a ser una fira de referència internacional en l’àmbit cisteller.

Aquesta 25ena edició compta amb un nombre rècord d'expositors, molts d'ells assistint per primera vegada a Salt, posant de manifest la bona salut de la fira.

Per celebrar la fira, i com ja va essent habitual, el Barri Vell de Salt s’engalana per rebre als seus visitants, amb els seus patis i balcons decorats gràcies als veïns i veïnes i a l'associació del barri.

L’edició d’enguany comptarà un any més amb la col·laboració d’entitats del municipi, que posaran el seu granet de sorra omplint la fira de música, espectacles, gegants, castells i un munt d’activitats a per a tothom.

La cistelleria contemporània serà el fil conductor d’aquesta edició, que comptarà amb l’exposició a càrrec d'artesans francesos, amb demostracions en directe dels seus artesans i amb la construcció de la peça gegant a càrrec de l’artista de Gran Bretanya Lois Walpole, anomenada Aigualejar.

Una altra de les cites imprescindibles de la mostra és el Certamen Internacional de Cistelleria Roser Albó (CICRA) que arriba a la 13a edició i on es podran conèixer les peces participants de la modalitat de cistelleria tradicional i de la modalitat de cistelleria contemporània que aquest any gira al voltant del concepte de ‘CELEBRACIÓ’.

La fira d’enguany comptarà també amb la col·locació de la peça de cistelleria «Torre Girant» de l’artista Klaus Titze, que servirà com a reconeixement a la celebració d’aquests 25 anys.

L’alcalde de Salt ha manifestat que «volen celebrar aquesta 25ena edició de la fira amb la col.locació de la peça «Torre Girant» en reconeixement al valor i la importància de la fira per Salt»

Per altra banda, com a novetat, la fira inclourà també un nou espai al’interior de la fàbrica tèxtil Gassol, i permetrà a tots els visitants de la fira, descobrir aquest espai recentment adquirit per l’Ajuntament de Salt.

Sobre aquest nou espai la regidora de Promoció de la Ciutat, Núria Heras, ha manifestat que «aquest nou espai de la Gassol permetrà, de cares a futures edicions, plantejar noves propostes que tinguin en compte aquest entorn».