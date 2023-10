L'Ajuntament de Girona crea una nova taxa per als propietaris de gats domèstics de 10 euros anuals i habilitarà més espais oberts on poder dur els gossos deslligats. Són dues de les mesures que s'emmarquen dins les polítiques que el consistori vol impulsar en matèria de benestar animal, també arran de l'entrada en vigor de la nova llei. La regidora de Ciutat Que Cuida, Gemma Martínez, explica que el consistori actualitzarà l'ordenança de tinença d'animals, que data del 2009, i que engegarà una campanya informativa a la ciutadania i els comerços sobre les novetats que inclou la llei. Martínez insisteix, però, en la "necessitat" de censar i posar xip als gossos, gats i fures perquè no fer-ho comporta una sanció de 10.000 euros.

Gemma Martínez ha explicat que entre les competències de la regidoria que encapçala hi ha, precisament, impulsar polítiques en benestar animal. "Volem millorar la vida dels animals de companyia, garantint-los l'afecte i les cures necessàries, i protegint-los de situacions de maltractament, descurança i abandonament", ha subratllat la regidora de Ciutat Que Cuida.

Amb aquest objectiu, i també coincidint amb l'entrada en vigor de la nova llei, l'Ajuntament de Girona ha explicat quines accions s'emprendran amb els animals de companyia. D'entrada, Martínez ha explicat que el consistori treballarà per actualitzar el cens municipal (principalment amb els gossos, gats i fures).

Actualment, els animals registrats a la ciutat no arriben als 5.000. Una xifra que la regidora ja admet que és "baixa", perquè les dades parlen que, de mitjana, de cada tres llars una té animals de companyia. "A més, s'estima que tan sols un 4% dels gats de Girona estan censats", explica Gemma Martínez.

Coincidint amb l'entrada en vigor de la nova llei estatal, que obliga a censar i a xipar els animals, l'Ajuntament de Girona engega també una campanya informativa dirigida tant a la ciutadania com als comerços (perquè els gossos no es podran deixar lligats a l'exterior sense vigilància). S'habilitarà un espai a la web amb preguntes freqüents, s'engegarà un servei d'informació telefònica als matins (al 972 419 037) i també es crearà una adreça de correu per resoldre dubtes (animals@ajgirona.cat).

La regidora insisteix en la "necessitat" que els propietaris de gossos, gats i fures censin els animals i els hi posin un xip (més endavant l'obligació s'estendrà també a d'altres espècies). Segons subratlla Martínez, s'ha de tenir molt present que la nova llei "endureix" les multes per no fer-ho. De fet, si l'animal no té xip el règim sancionador es mou entre els 10.001 i els 50.000 euros; i si el porta però no està inscrit al cens, aleshores la multa pot anar dels 500 als 10.000 euros.

En paral·lel, el consistori també redactarà una nova ordenança municipal de tinença d'animals, que actualitzarà la que hi ha vigent (i que data del 2009). Tot i que ara fa tres anys l'ordenança es va intentar renovar, el procés va quedar aturat, precisament, en espera que entrés en vigor la nova llei estatal de benestar animal.

A més, per adaptar-se a la normativa vigent, l'Ajuntament també treballa per garantir que els animals de companyia puguin accedir al transport públic i als equipaments municipals.

Més espais d'esbarjo

Entre els eixos de les polítiques que impulsarà l'Ajuntament hi ha també crear nous espais canins i zones d'esbarjo per als gossos. En aquest sentit, als espais d'esbarjo -tancats, amb pipican i amb bancs- i als itineraris de passeig que ja hi ha actualment, l'Ajuntament de Girona hi afegirà una altra tipologia: zones obertes, amb o sense horari, on els propietaris de gossos els podran portar deslligats.

"La intenció és que n'hi hagi a cada barri", ha precisat Martínez. De moment, el consistori està estudiant quines són les millors ubicacions per a aquests espais comunitaris, però la regidora ja ha avançat, precisament, que en alguns llocs ja hi ha demanda veïnal perquè es creïn.

Nova taxa per als gats domèstics

La regidora també ha avançat que l'Ajuntament de Girona crearà una nova taxa de 10 euros anuals per als gats domèstics. Serà sensiblement inferior a la que ja existeix per als gossos (que es mantindrà congelada als 35,12 euros). Tot i això, el consistori ampliarà les bonificacions que s'aplicaran als propietaris que adoptin animals de companyia procedents de les protectores.

Gemma Martínez ha explicat que tots els recursos que es recaptin amb aquestes taxes es destinaran "a millorar les actuacions i serveis en matèria d'animals", i que es veuran reflectits en una partida específica als pressupostos municipals per al 2024.

24 hores al dia

Entre les novetats, Martínez ha explicat que també es millorarà el servei d'acollida d'animals de companyia. D'aquí a poc es licitarà un nou contractes, que ampliarà la recollida d'animals les 24 hores del dia (i no fins a les deu de la nit, com passa actualment). A més, en el cas dels gossos, també s'inclourà un nou servei de recuperació i reeducació canina per a gossos que hagin estat abandonats o maltractats; i d'aquesta manera, fomentar que puguin ser adoptats.

Aquest 2023, el servei d'acollida d'animals ha recollit 148 gossos. D'aquests, 59 han trobat una nova llar i han estat adoptats, 60 han estat recuperats pels propietaris (perquè s'havien perdut) i vint romanen al centre. La regidora de Ciutat Que Cuida també ha explicat que es preveu que el 2024 comencin les obres del nou centre d'acollida d'animals, que se situarà en uns terrenys al costat del cementiri Nou, i que els treballs duraran un dos anys.

Pel que fa als gats, la regidora ha explicat que, en aquest cas, les polítiques diferencien entre aquells que viuen en colònies i els que es recullen al carrer. Aquest 2023 s'han recollit 165 gats, dels quals 52 han estat adoptats, set acollits i vuit recuperats pels seus propietaris. La resta o bé s'estan a les instal·lacions, al veterinari o bé s'han retornat a les colònies de carrer on viuen (actualment, a Girona n'hi ha 78 d'actives amb 722 felins).

En referència als gats, la regidora ha explicat que l'Ajuntament promourà tallers i cursos sobre l'obligació d'identificar els gats domèstics (tant al cens com amb xip) i també d'esterilitzar-los (en cas que no es vulguin destinar a cria, que caldria un permís especial).

Les accions sancionables

A la nova llei estatal hi ha tres graus de sancions. Entre qualificades com a «lleus» (500 a 10.000 euros) hi ha la de no esterilitzar els gats o deixar el gos lligat a fora d’un establiment sense cap vigilància. Entre les sancions greus (10.001 a 50.000 euros) hi ha no xipar el gos, el gat o la fura; abandonar la mascota; mutilar-li una part del cos (les orelles o la cua dels gossos per exemple); danyar una colònia de gats; o deixar el gos més de 24 hores sol a casa o el gat més de tres dies. Entre les sancions molt greus (50.001 a 200.000 euros) hi ha matar un animal; sacrificar-lo sense justificació; la cria, exposició i venda il·legal; l’ensinistrar per a baralles o el consum d’animals domèstics.