La portaveu del grup municipal PSC-Girona pel Canvi, Sílvia Paneque, s'ha reunit aquesta tarda amb l'alcalde Lluc Salellas per parlar de temes estructurals de la ciutat que han quedat parats i que "és imprescindible que es comencin a abordar amb la màxima celeritat per no perdre més temps". Paneque ha posat sobre la taula el nou Institut Ermessenda, un espai d'art i cultura contemporanis, la segona comissaria a la zona de Santa Eugènia i Can Gibert o la implantació de l'energia fotovoltaica als edificis de titularitat pública o la millor i més eficaç gestió de l'aigua a la ciutat. "Aquests primers 100 dies de govern, hi ha hagut una continuïtat absoluta de l'anterior mandat, a on també hi havia Junts i ERC. Estic al servei de Girona i calen canvi i empenta. Això he ofert de part de tot el grup municipal", ha explicat Paneque.

Paneque, que ha plantejat les prioritats de la ciutat en 3 grans blocs, ha demanat canvis estructurals a Girona en diferents àmbit d'actuació. "Pel que fa a la seguretat és inacceptable que encara no estigui en funcionament la segona comissaria que té alta importància per als barris de Santa Eugènia de Ter, Can Gibert del Pla i Sant Narcís i és urgent la planificació de la policia per tenir un cos amb el nombre d'agents adequats a la població i característiques de Girona", ha exposat la regidora. La portaveu del grup municipal PSC-Girona pel Canvi ha expressat la seva voluntat, perquè el progrés i el desenvolupament econòmic siguin una prioritat pel govern "cal més i millor suport al teixit econòmic i de botiguers de la ciutat, la creació d'entorns dignes per a un entorn comercial adient i cuidat, la planificació en mobilitat i convivència entre el cicloturisme i la ciutadania o la creació d'espais comercials a la ciutat".

Seguretat i progrés

En aquest primer bloc, a part de la seguretat i del progrés econòmic, Paneque ha plantejat també mesures en habitatge i sostenibilitat. "El tema de l'habitatge a Girona és una prioritat, cal abordar-lo per poder viure a la ciutat a un preu raonable. Cal replantejar-se la inversió en nous habitatges públics i de preu digne i sobretot també cal una estratègia per no tenir pisos buits ni ocupacions a la ciutat", ha indicat Paneque en aquesta matèria. Pel que fa a sostenibilitat la regidora Sílvia Paneque ha plantejat un paquet de mesures importants que ha de transformar la ciutat com la implantació de l'energia fotovoltaica als edificis de titularitat pública o el suport a les comunitats energètiques des de l'Ajuntament, la més eficaç i millor gestió de l'aigua, l'augment urbà de la capa arbòria, la millora de parcs i jardins de la ciutat i la construcció de les infraestructures verdes de la mà amb l'Anella Verda i el projecte 4 rius i 1 sèquia que ja ha projectat l'ACA.

Educació

En un segon bloc, la regidora ha emplaçat al govern tripartit de Salellas a anar per feina en temes tan cabdals en educació com el nou Institut Ermessenda, que porta anys de demores; l'Institut de Pont Major, que ha deixat al barri sense part de l'ESO; la pacificació de les escoles i els camins escolars segurs de les mateixes o la manca d'una estratègia expansiva d'Escoles Bressol, l'última escola bressol que es va fer va ser La Devesa durant el darrer mandat socialista. També en cultura, referència de la pròpia identitat de ciutat de Girona, Paneque ha explicat que ha d'agafar embranzida amb l'arxiu provincial com a gran inversió a la ciutat; convertir la Casa Pastors en un espai de divulgació de la història de la ciutat i trobar un emplaçament més idoni per a la ubicació d'un espai o museu d'art i cultura contemporanis a la ciutat. "En esports tenim pendent un nou finançament per a l'esport de base, un pla d'actualització d'equipaments i planificar com ser una ciutat de referència en l'esport", ha indicat la portaveu socialista.

Exposició pública

Finalment, Paneque ha exposat en un tercer bloc mesures per guanyar agilitat i eficiència de la gestió del govern del dia a dia. Ha demanat que Lluc Salellas faci una exposició pública dels diners que ha costat a l'Ajuntament la política que ha portat a terme en recursos humans. Han aparegut diferents sentències que ha obligat l'Ajuntament de Girona a indemnitzar treballadors públics. Paneque també ha demanat millorar el sistema de contractació. Ha manifestat preocupació del grup municipal per la pèrdua de diferents subvencions, entre les quals més de 100.000 en projecte de Drets Socials. Ha demanat que el govern tripartit de Salellas no sigui obscur i que permeti l'accés a la informació a l'oposició i ciutadania. A més, que no entri punts d'urgència per tal d'evitar que les entitats i associacions puguin presentar al·legacions i participar del debat municipal, tal com ja ha passat amb el tema dels Habitatges d'Ús Turístic. "En aquest punt recordem, per exemple, la tramitació per urgència dels HUTS que va impossibilitar participar als interessats en aquest debat. Creiem que no es van fer bé les coses i que hi havia alternatives plausibles per facilitar aquest procés de participació dels interessats i que el govern no va voler facilitar" ha conclòs la portaveu del grup municipal PSC-Girona pel Canvi.