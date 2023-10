Una de les víctimes tenia vuit anys quan va començar a rebre classes de bateria del prestigiós professor que avui ha escoltat, des de darrere d’una mampara i com a acusat, com l’exalumne relatava abusos que hauria patit durant una dècada.

Després que el febrer s’hagués de suspendre per la vaga de lletrats, el judici que asseu al banc dels acusats al professor de bateria de Quart que s’enfronta a 48 anys de presó per abusar presumptament de cinc alumnes entre el 2009 i el 2020 ha començat avui a l'Audiència de Girona. Un centenar de persones s'han concentrat davant l’òrgan judicial per donar suport a les víctimes, i han increpat el processat quan va arribar a l’edifici.

L’acusat era un músic reconegut a comarques gironines i gaudia de cert prestigi, segons han indicat els tres exalumnes que avui han explicat les seves vivències davant el tribunal de la secció tercera. Des del primer dia que van posar un peu a casa seva (les classes es feien en un garatge habilitat on hi havia una zona amb instruments i una altra amb sofàs i coixins), van començar a rebre mostres d’afecte del professor. «El primer dia ja em va fer dos petons, va fer-me una rebuda molt propera i això em va semblar xulo però estrany», ha relatat una de les víctimes. Un altre jove ha dit que «els petons eren obligatoris», i que era una persona que buscava el contacte físic.

I és que a tots tres els feia sentir especials: els deia coses com ara que podien arribar molt lluny i s'aprofitava de l'admiració que tenien cap a ell per establir un vincle de confiança. «Em feia sentir una sensació de seguretat i li explicava coses que no explicava als meus pares», ha manifestat un dels joves. A més, els oferia classes gratuïtes a canvi que es deixessin fer massatges, els feia comentaris sexuals i va arribar a ensenyar-los vídeos pornogràfics. Una de les víctimes ha assegurat que també feien classes grupals i que havia vist com l'acusat feia tocaments a altres alumnes.

Gràcies a això, el processat aconseguia que les víctimes el tinguessin «en un pedestal», i a poc a poc els primers acostaments físics, que inicialment eren petons a les galtes, abraçades i massatges a l’esquena, van passar a ser tocaments als genitals, masturbacions i en algun cas, fel·lacions. En algun cas, proposava un massatge i a partir d'aquí iniciava tocaments, i en d’altres, directament abusava de l’alumne i li assegurava que «era normal» i que també ho feia «amb alumnes més grans»: «sentia que no podia dir que no a una persona que era tan respectada, més gran que jo i que en sabia molt de música, i allò va ser la normalitat durant les seves classes», ha explicat una de les víctimes.

Pluja de denúncies

Va ser una de les víctimes que va patir abusos entre el 2006 i el 2009 (tenia entre 18 i 22 anys) qui va fer el pas per posar la primera denúncia als Mossos d’Esquadra l’any 2019. En el seu cas, gran part dels fets han prescrit i només pot reclamar-li responsabilitats penals per un episodi de tocaments ocorregut el novembre de 2009. Uns tres anys abans de prendre la decisió va ser quan va començar a assimilar què li havia passat. Va enviar-li un missatge al processat fent-li saber com se sentia i que s’havia sentit abusat sexualment per ell, fet que aquest li va negar. Això va permetre que més víctimes, en llegir la notícia als mitjans de comunicació, se sentissin reflectits en aquella situació i decidissin fer el pas. Una altra de les víctimes li va enviar una carta on li retreia el seu comportament.

Cinc de les víctimes han pogut exercir acusació, però cinc més no han pogut participar del procediment perquè els fets que han denunciat han prescrit. Tot i que l’acusació particular els va proposar de testimonis al judici, el tribunal adverteix que si declaren només podran fer referència al coneixement que tinguin de

La fiscalia i l’acusació particular li demanen 46 i 48 anys respectivament de presó per sis delictes d’abusos sexuals continuats, dels quals quatre amb accés carnal i un a un menor d’edat, i tres delictes d’exhibicionisme i provocació sexual. També demanen indemnitzacions de més de 148.000 euros. Per la seva banda, la defensa en demana l'absolució. El judici durarà tres dies i està previst que el processat declari al final.