Desenes de cotxes multats durant el concert d’Antònia Font

A alguns dels espectadors que van assistir la nit de dissabte al concert d’Antònia Font al Palau de Fires de Girona els costarà més car del que preveien. En sortir del concert i anar a buscar el vehicle, es van trobar una multa de 200 euros per haver aparcat en un espai prohibit. Són desenes de vehicles que estaven aparcats a l’interior del parc de la Devesa, declarat com un Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) l’any 1988. Alguns afectats parlen «d’uns 200 vehicles sancionats».

Una llarga corrua de cotxes havien entrar per una tanca que havia quedat oberta a l’alçada de l’Auditori-Palau de Congressos. Els conductors van anar aparcant, un al costat de l’altre, en un dels vials interiors del parc urbà. Les files de cotxes arribaven fins a l’alçada de les piscines municipals. Eren ben a prop del recinte on hi havia previst un dels concerts més esperats des de fa mesos i que va congregar unes 6.200 persones.

La indignació entre els alguns conductors multats era notòria tot i que, des de fa anys, aparcar a l’interior del parc està prohibit a no ser que es disposi d’un permís especial. Hi ha diferents elements que impedeixen el pas i senyalitzacions que ho adverteixen.

No és el primer cop que hi ha una allau de multes per aparcar a dins del parc de la Devesa. El 7 de juliol d’aquest any, per exemple, la Policia Municipal de Girona va sancionar 53 vehicles. Aquell dia coincidien un acte de graduació i una fira de la cervesa a la zona.

Des de fa uns anys, l’Ajuntament ha posat mà dura i ha executat mesures restrictives de pas a l’estacionament indegut a l’interior del parc després d’un passat on hi havia hagut certa barra lliure, en part per la pressió veïnal i també per la voluntat política. Fins i tot, els firaires de les Fires de Sant Narcís han d’aparcar els seuvehicleses i caravanes lluny de les atraccions.