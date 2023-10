Una reacció química en un magatzem de la farmacèutica Medichem de Celrà ha provocat un incendi al voltant de dos quarts de nou del vespre. S'han activat deu dotacions dels Bombers que juntament amb els equips interns han pogut controlar i apagar el foc en pocs minuts. No obstant això, al voltant de les 9 del vespre des de l'ajuntament, a instàncies dels Bombers, han demanat a la població de Celrà que no sortís de casa i tanqués les finestres dels seus domicilis. Mitja hora més tard, després de parlar amb el cap de seguretat de l'empresa, l'ajuntament ha confirmat "que no hi ha hagut núvol tòxic i que, per tant, no cal continuar amb la recomanació de confinament a la població".

El foc s'ha produït en un armari amb productes oxidants que ha provocat l'espectacularitat de les flames. Un cop extingit, alguns efectius dels Bombers van romandre a les instal·lacions. Extingim l'incendi d'un armari amb productes químics en una indústria química de Celrà (avís 20.32h). El producte inicialment reaccionava amb l'aigua, però #bomberscat i bombers de l'empresa ho hem controlat de seguida. L'incendi ha quedat confinat dins un magatzem exterior



11🚒 — Bombers (@bomberscat) 3 de octubre de 2023 ▶️ Després de parlar amb el cap de seguretat de l'empresa, s'ha confirmat que no hi ha hagut núvol tòxic i que, per tant, no cal continuar amb la recomanació de confinament a la població. A la zona s'hi han quedat efectius de bombers per seguretat. — Ajuntament de Celrà (@ajcelra) 3 de octubre de 2023 Especialitzada en la producció de principis actius per a la indústria farmacèutica, Medichem té seus a Celrà, Malta, i aviat també a Astúries. Així mateix, compta amb laboratoris al Parc Científic de Barcelona. Bona part de la seva producció s'exporta a països de la Unió Europea, Estats Units i Japó. Al llarg dels últims anys, a les instal·lacions de Celrà s'hi han fet diversos simulacres d'emergència en coordinació amb Protecció Civil, Bombers, SEM i Mossos d'Esquadra.