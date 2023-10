La Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal presumptament dedicada al tràfic d'anabolitzants i blanqueig de capitals en l'àmbit nacional. L'entramat delictiu tenia el seu centre neuràlgic d'operacions a València i estava integrat per 12 persones que han resultat detingudes. Aquesta banda disposava de vuit punts de distribució a l'Estat, un d'ells a Girona. Els més importants eren els de Madrid, Barcelona i Las Palmas de Gran Canària.

Durant els registres i inspeccions practicades van intervenir 6.700 dosis de substàncies dopants, 11 paquets amb medicaments il·legals i diners en efectiu, entre d'altres. Els anabolitzants eren importats principalment des de Portugal, Bulgària i Països Baixos, destacant una sofisticada infraestructura d'emmagatzematge per a la seva distribució posterior a tot el territori nacional, a través d'enviaments comercials de paqueteria.

La investigació va arrencar a finals de l'any passat quan la Policia Nacional va detectar i analitzar nombrosos enviaments comercials dirigits a Xàtiva, procedents d'empreses fictícies de Portugal. Amb això, els investigadors van descobrir un nexe comú. Aquests paquets anirien destinats a un dels principals responsables de l'organització criminal, que es dedicaria juntament amb altres persones a la distribució d'anabolitzants.

Emmagatzematge i distribució

Arran de les primeres tasques de recerca, els agents van descobrir l'existència d'un magatzem de les substàncies dopants, les quals es guardaven, preparaven i gestionaven des d'un domicili de Xàtiva, per distribuir-les posteriorment a través de companyies de logística a nombrosos punts de la geografia espanyola. Per fer-ho, utilitzaven filiacions falses de remitents, canviant-les constantment per dificultar-ne la identificació. A més, utilitzaven diferents sistemes de cobrament, com ara transferències a nom de familiars de comptes bancaris estrangers.

L'objectiu de l'organització era comercialitzar aquests medicaments il·legals als consumidors finals, generalment persones vinculades amb el món de l'esport amateur i semiprofessional, la nutrició esportiva i l'entrenament personal. Aquests, alhora, aconsellaven i facilitaven aquestes substàncies a altres persones de l'entorn.

Durant les indagacions els agents van aconseguir destapar la banda criminal i van poder determinar la identitat de les persones que estarien rebent les substàncies dopants procedents de Portugal, Bèlgica i Països Baixos. Els agents van procedir a la detenció d'aquestes dotze persones com a presumptes responsables dels delictes de pertinença a organització criminal, contra la salut pública i blanqueig de capitals, dos d'ells van ingressar a la presó.

A més, es va practicar un registre domiciliari a Xàtiva, i inspeccions a un gimnàs d'Alacant i dos establiments de nutrició esportiva de Santa Cruz de Tenerife. Aquí hi han confiscat 6.700 dosis d'anabolitzants, onze paquets comercials amb medicaments il·legals, 1.800 euros en efectiu ocults en un paquet, així com un vehicle d'alta gamma, sis telèfons mòbils i un ordinador. Posteriorment, els agents van erradicar els diferents punts de distribució.