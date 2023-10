L’Espai Gironès fa un any més una aposta ferma per la moda com a cultura. La Fashion Espai, que se celebra des d’avui 4 d’octubre fins al 14 d’octubre, acostarà al públic les darreres tendències de tardor i hivern i donarà la oportunitat a través dels càstings de formar part de l’equip de models. Avui comencen els càstings presencials, de 17h a 20h, que s’allarguen fins divendres. Les inscripcions es poden seguir fent al web www.fashionespai.cat, o bé presencialment a l’Espai Gironès. Els càstings estan oberts a totes les persones a partir de 16 anys i no hi ha límit de talles.

Com a novetat aquest any s’ha organitzat per aquest dissabte 7 d’octubre, de 18h a 20h, la Fashion show, amb els vint semifinalistes dels càstings i el dissabte 14 d’octubre, a les 17h i a les 18:30h, es podrà assistir a dos passis de desfilades de models professionals de l’agència Towanda Models, amb el presentador i actor Dafnis Balduz i música en directe, que es duran a terme a la planta baixa del centre comercial. Una altra de les novetats d’aquest anys són les masterclass, que es faran la setmana vinent. Les inscripcions es poden fer a www.fashionespai.cat. Es fan de 18:30 a 20h, de bosses de mà i complements amb l’experta en imatge @mercetaus (9 d’octubre); de maquillatge amb l’estilista @miquelcristobal (10 d’octubre); de Hairstyle amb @miquelcristobal (11 d’octubre) i de cata de vins i moda, amb la guardonada sommelier Meritxell Falgueras @winesandthecity, on signarà la seva novel·la Cátame. Wines and the city (13 d’octubre). A cada sessió se sortejarà una targeta regal de 100 euros entre tots els inscrits. El guanyador o guanyadora del concurs de models rebrà un contracte de representació amb una agència i un book de fotografies amb un prestigiós fotògraf de moda, un curs de formació; i un cap de setmana d’allotjament, amb bitllets d’AVE i esmorzar inclòs pel guanyador i un acompanyant. A més, se sortejarà entre tots els participants als càstings una targeta regal de 200 euros per gastar en compres a les botigues de l’Espai Gironès. El guanyador s’anunciarà el dissabte 14 d’octubre i l’entrega del premi es farà a partir de les 18h, durant la desfilada. Càsting amb famílies En aquesta edició també s’ha organitzat un Càsting de famílies reals, el dijous 12 d’octubre, de 16h a 19h. Aquest dia totes les botigues del centre comercial romandran obertes. Es farà una votació popular a través de les xarxes socials i la família més fotogènica guanyarà una targeta regal de 200 euros per gastar a les botigues de l’Espai. Dissabte 14 d’octubre s’anunciarà el guanyador de la targeta regal i es farà l’entrega a partir de les 18h, durant la gran desfilada. Sortejos i premis També es continua la promoció de vendes i sortejos a Instagram per guanyar targetes regal de l’Espai Gironès. Del 4 al 13 d’octubre (exceptuant els dies 7 i 8 d’octubre), es farà un sorteig diari de 50 euros per gastar en compres a l’Espai Gironès. Cada dia el sorteig anirà enfocat a un sector determinat del món de la moda (maquillatge, moda infantil, moda esportiva, entre altres). Per participar caldrà seguir el compte d’Instagram i presentar-se al Punt d’Informació per recollir el número de participació al sorteig. Durant la Fashion Espai també es podrà participar en sortejos de targetes regal de 150 euros cada una per gastar en compres a l’Espai Gironès. Caldrà presentar tiquet de compra d’un mínim de 20 euros al Punt d’Informació. L’entrega dels 4 premis tindrà lloc presencialment al centre comercial el dissabte 7 d’octubre (1), dijous 12 d’octubre (1) i dissabte 14 d’octubre (2) a les 18:00h.