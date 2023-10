El grup municipal del PP a l’Ajuntament de Girona ha presentat una moció contra la tramitació de la llei d’amnistia que pretén exonerar l’intent de secessió dels partits independentistes l’any 2017, per a ser debatuda en el proper ple. El portaveu dels populars, Jaume Veray, ha assegurat que d’aquesta manera “també oferim al PSC la possibilitat de mostrar el rebuig explícit a legitimar l’intent de sedició de 2017 i a oposar-se a que Pedro Sánchez se sotmeti al xantatge de Puigdemont amb l’únic objectiu de conservar la presidència”. “És un preu polític inassumible per a qualsevol governant decent”, ha afegit.

La moció dels populars rebutja “qualsevol intent d’amnistia o indult generalitzat” per a qualsevol grup de ciutadans, sigui quin sigui el delicte comès; reafirma el compromís de tots els poders en el compliment de la llei emanada de la Constitució; i anima als dos partits majoritaris d’Espanya a buscar acords d’Estat que evitin que els ciutadans “es vegin sotmesos als xantatges i condicions il·legals que imposen els partits independentistes”. Respecte això darrer, Veray ha recordat com “el pròfug de la justícia, Carles Puigdemont, ha condicionat la governabilitat d’Espanya a que s’aprovi una llei d’amnistia que faci creure que l’intent de secessió i la violència dels carrers de l’any 2017 no va tenir lloc i això és inconcebible perquè tots vam veure com els independentistes van fracturar la societat”.

El portaveu dels populars gironins ha lamentat també que els socialistes no siguin contundents i mostrin el seu rebuig frontal a una llei d’amnistia. “No és només que la llei d’amnistia seria d’una inconstitucionalitat flagrant sinó que, a més, atempta contra els principis bàsics de l’Estat de Dret en interferir directament el Poder Judicial, en no garantir la igualtat de tots els ciutadans davant la llei i en no garantir la seguretat jurídica”, ha assegurat Veray. De fet, el líder dels populars a Girona ha insistit en indicar que el Govern de Pedro Sánchez “no pot declarar immunes unes persones, esborrar els seus delictes i evitar que siguin jutjats com qualsevol altre ciutadà únicament perquè necessita els seus vots, i això està generant una profunda commoció social”.