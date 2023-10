Girona tornarà a viure la seva festa grossa del 27 d'octubre al 5 de novembre. Les Fires i Festes de Sant Narcís inclouen més de 200 activitats que reforcen el paper de la cultura popular i s'obren més als barris, amb l'objectiu de descentralitzar-se. Entre les novetats, la Festa Major dels 4 Rius canvia de format -aquest any, l'enfrontament serà entre dos grups- i s'afegeix un espectacle de foc a La Copa. Cercaviles, gegants, capgrossos, castells i correfocs tornaran a ser els protagonistes, conjuntament amb la programació musical per a tots els públics. Tot i que l'epicentre seran els concerts a La Copa, el programador de Fires, Natxo Morera, destaca que s'ha pensat perquè tots els espais "es complementin els uns amb els altres".

Girona ja comença a respirar aires de Fires. L'Ajuntament ha donat a conèixer avui la programació de les festes de Sant Narcís, pensada per a totes les edats perquè petits i grans en gaudeixin. Un any més, les propostes tradicionals -el ball de gegants i la imatgeria festiva- obriran les celebracions, juntament amb el pregó a la plaça del Vi. Qui el farà encara no se sap, però el consistori en donarà a conèixer el nom en els propers dies.

Des del 27 d'octubre i fins al 5 de novembre, quan el tradicional castell de focs a les ribes del Ter tanqui la festa, la ciutat s'omplirà amb centenars d'activitats. En seran més de 200, que segons destaca el tinent d'alcaldia de Cultura, Quim Ayats, "reforçaran" el paper de la imatgeria i la cultura popular i s'obriran a més barris, dins "l'esforç per descentralitzar-se" i estendre's arreu de la ciutat.

Entre d'altres, aquest 2023 hi haurà actes infantils i familiars a Sant Narcís, Vila-roja, el Pont Major, Pla de Palau, Santa Eugènia o Sant Daniel. Com a exemples, les atraccions sostenibles s'ubicaran a la rambla de Ramon Berenguer, hi haurà una ballada de sardanes al passeig Francina Boris o el centre cívic Onyar acollirà l'espectacle 'L'home roda' de Professor Karoli.

En paral·lel, Ayats també posa l'accent en què la cultura popular "serà clau", en unes Fires en què les activitats tradicionals "tornaran a ser protagonistes". Novament, la programació inclou cercaviles amb gegants i capgrossos, la Mula Baba, matinades, la diada castellera, la pujada del pilar de 4 a la Catedral o la Drakofarra. Però també incorpora novetats.

Els Agullana i els Sarriera

Entre aquestes, la Festa Major dels 4 Rius canviarà de format. Aquest any, l'enfrontament serà entre dos grups, que portaran el nom d'una família -els Agullana o els Sarriera- que competiran entre ells per declarar-se campions. "Hem reformulat el projecte, perquè la divisió per zones de la ciutat no ens acabava de funcionar; d'aquesta manera, les colles d'amics o veïns podran escollir a quina de les dues famílies volen pertànyer", explica un dels organitzadors, Bernat Grau.

A més, el correfoc infantil canviarà de recorregut, es farà el 31 d'octubre i passarà pels carrers del Barri Vell. El final que es feia a La Copa ara se substitueix per un espectacle de llum i foc a l'esplanada, el de les Lluminàries de Fires (que tindrà lloc la nit de Sant Narcís).

Música per a tothom

A més de les activitats tradicionals, un altre dels eixos de les Fires de Sant Narcís és la música. A la programació de La Copa, que ja es va donar a conèixer, s'hi afegeixen les actuacions al parc del Migdia, a la Copeta (aquestes, per a infants), a La Mercè i a l'Auditori.

A La Copeta, hi actuaran Els Atrapasomnis, La Clika i Ambauka. Al parc del Migdia, es combinaran els concerts amb les orquestres Maravella, La Principal de la Bisbal i Selvatana amb les actuacions de Darren Emersons, Viviana Casanova, Oxia, Pep Gimeno 'Botifarra', Verdcel, Orchestral Soul Society, Hip Horns, les Anxovetes, Grup Xató, Fetus, el combat de glossa, la Barcelona Gipsy Balkan Orchestra i Muchacho y los sobrinos. A banda, la cantada d'havaneres -amb el grup Terra Endins- torna a recuperar l'escenari de les escales de la Catedral.

El programador musical de les Fires, Natxo Morera de la Vall, ha explicat que el cartell es guia per dos eixos. Per una banda, que uns espais "es complementin els uns amb els altres". I per l'altra, una aposta que combini tant grups emergents com consolidats, tenint en compte els locals, els nacionals, els estatals i els internacionals.

"Sí que és veritat que els concerts a La Copa són els més mediàtics, però la programació està pensada en global", ha afirmat. A més, Morera de la Vall també ha volgut subratllar que Zoo, un dels caps de cartell a l'esplanada de La Copa, tanca la gira a Girona oferint un concert gratuït (cosa que no ha passat a cap altra festa major).

El circ, amb Tortell Poltrona

Durant les Fires de Sant Narcís, els qui vulguin veure circ ho podran fer sota la carpa del Circ Històric Raluy, que s'estarà a l'aparcament del costat de l'Auditori. Aquest any, a més, ho farà amb la col·laboració i la participació de Tortell Poltrona.

I a la Devesa, tornaran les atraccions. Les fires en silenci (adaptades acústicament i lumínica per als infants amb necessitats especials) es faran el dilluns 3 d'octubre. I la jornada econòmica, en què hi haurà un 2x1 a les atraccions, serà el dijous 2 de novembre.