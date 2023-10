Un grup de veïns ha posat el crit al cel per un canvi d'ubicació dels contenidors d'un carrer de Sant Narcís. El PSC els hi dona suport i ha lamentat la manca de consens, a parer seu, de l'equip de govern.

Una portaveu veïnal assenyala que "durant una setmana", els veïns i les veïnes havien intentat contactar amb l’Ajuntament de Girona sense èxit".

Exposa que, un cop traslladats els contenidors al Carrer Valladolid, aquests es trobaran a menys de 40 metres de distància dels que actualment hi ha al carrer Costa Brava."Això comportà un moviment i sorolls constants de camions que patirem cada dia els veïns". "En un radi de 40 metres hi haurà 12 contenidors, ho trobem inadmissible", apunta.

Assenyala també que els contenidors estan "sempre estan molt bruts i constantment hi ha brossa i deixalles fora dels contenidors". "Tots aquests problemes d'insalubritat els tindrem nosaltres pròximament", insisteix. Finalment afirma que la ubicació "no és justa". "Al nostre voltant tindrem una concentració molt major de contenidors que altres carrers del nostre barri, no ho trobem just", lamenta.

Mentrestant, la portaveu del PSC, Sílvia Paneque, lamenta que el govern tripartit de Girona tingui com a «mecanisme habitual» actuar sense consens. «Els canvis en la normativa de pisos turístics va fer-se sense que la gent hi pogués fer al·legacions; els veïns del carrer Juli Garreta es van trobar el tall aquell matí; i, ara, els veïns i veïnes del carrer Valladolid no tenien cap notícia que els hi volguessin canviar els contenidors de lloc». Entre els carrers Valladolid i Costa Brava hi ha sis contenidors, assenyalen els socialistes.

Aglomeració de brossa

La regidora del grup municipal PSC-Girona pel Canvi, Carla Aguilera, ha remarcat: «És inadmissible que les decisions que afecten directament la vida quotidiana dels gironins i gironines es prenguin sense la seva participació activa i sense donar-los l'oportunitat de ser escoltats». El canvi d’ubicació dels contenidors afecta un col·lectiu de veïns molt nombrós i veïnes, perquè es troben amb les escombraries just al davant de casa. Es tracta d’una zona residencial i l’aglomeració de brossa és una constant.

Per altra banda, la regidora Carla Aguilera ha subratllat que el govern «ha tornat a actuar» de manera unilateral sense escoltar a cap dels veïns i veïnes. «Ja fa dies que hem intentat parlar amb el regidor d’Acció Climàtica, Sergi Cot, que forma part govern actual format pel tripartit de Salellas, i no ens ha prestat cap atenció fins a últim moment. A conseqüència, els residents van entrar la petició d’arribar a un acord a través de la Bústia d’Avisos i Suggeriments i tampoc no han obtingut resposta».

Desconeixement del motiu

Fins ara els contenidors estaven ubicats en una zona que els veïns trobaven «adequada», però s’ha pres la decisió de canviar-los perquè segons alguns veïns volen transformar l’àrea. El col·lectiu de veïns comenta que no entenen com es vol fer perquè no se’ls ha informat de res i desconeixen el motiu real del trasllat.

A aquest problema s’hi suma l’aglomeració de brossa a causa de la poca freqüència en què l’empresa de recollida hi passa. «Els contenidors estan plens de bosses de residus durant setmanes i quasi sempre hi ha mobiliari i electrodomèstics en desús que es deixen al costat. És un greu problema el que tenim», ha comentat un veí del barri als representants socialistes. El veïnat també està molt preocupat per si s’agreuja el problema en haver-hi nius de rates. «Els contenidors estan al costat d’un pati on hi ha rates. Imagineu-vos ara si tenen les deixalles al costat, el problema es multiplicarà», ha explicat el mateix resident.

Segons el PSC, els residents troben "inacceptable" que no s'hagi comptat amb ells per parlar sobre el propòsit de reubicar els contenidors i sobre com fer-ho, així com la falta d’acció del govern en l’acumulació de brossa al barri i la inseguretat que moltes vegades provoca. «Hem demanat informació i no hi ha res. Cap resolució ni plànol del què s’ha fet», ha afirmat el veí.

"Manca transparència"

Des del PSC apunten que fa temps que indiquen que el nou govern aquesta ha decidit deixar de banda la transparència a l’hora d’aportar la informació necessària sobre temes que preocupen a la ciutadania. «Insto a l’Ajuntament a posar fi a aquesta falta de diàleg i a treballar de la mà amb els ciutadans i ciutadanes. Hem de construir una ciutat on la participació de tots i totes sigui un valor fonamental i això només s’aconseguirà amb una comunicació transparent i una governança oberta», ha afegit Sílvia Paneque.

La portaveu socialista creu que "és el moment de fer front a aquesta situació, ja repetida en altres carrers de Girona, amb solucions pràctiques i inclusives que involucrin la comunitat en el procés de presa de decisions".