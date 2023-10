La passera de Mas Ramada no es repara perquè el permís de l’ACA està caducat

Continuen els entrebancs per poder reparar la passera de Mas Ramada, a l’est de Girona, que va quedar malmesa pel temporal Gloria del gener de l’any 2020. Quan s’havia trobat una empresa disposada a executar els treballs, ara falta un permís de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

L’empresa Naturalea s’havia presentat al darrer concurs públic i havia estat escollida en detriment d’una altra oferta. Aquest cop, s’havia aconseguit que hi haguessin empreses interessades després que fa quasi dos anys una licitació anterior hagués quedat deserta perquè ningú es va interessar. En la primera ocasió, l’Ajuntament oferia un màxim de 84.000 euros, però en la segona es va pujar fins als 100.580 euros.

Ara, però, quan tot semblava encarrilat, hi ha hagut aquest nou impediment. L’obra es va adjudicar a Naturalea a finals de maig i es va formalitzar uns dies després. El contracte establia que els treballs havien de començar un mes després de la formalització, com a molt tard. Això era el 12 de juliol. Però es va haver de suspendre temporalment l’execució del projecte de reparació de la passera quan l’Ajuntament es va adonar que el permís de l’ACA havia caducat.

De fet, s’havia concedit per una anterior actuació el 29 de novembre de 2021 i caducava tres mesos més tard. Posteriorment, es va demanar una nova autorització, el 12 de desembre de 2022 però mai es va obtenir. Tot plegat, tenint en compte que, a més a més, del 15 de març al 15 d’agost, es recomanava no actuar per evitar danys en la reproducció de l’avifauna del riu. Des del 15 d’agost del 2023 però, no hi ha hagut novetats.

Llarga història

La història d’aquesta passera és llarga, com ho són els diferents adversitats. Per exemple, l’agost del 2016 es va consolidar l’estructura, fins aleshores molt precària, però al gener del 2017, una riuada s’ho va emportar tot.

Aquest lloc de pas per superar l’aigua de l’Onyar té els seus orígens en el 1995. Va ser obra de les brigades municipals, sota la direcció de Pepe Guerrero. Era una estructura temporal. Si es preveia una riuada, es retirava. Un cop baixava el cabal, es treien totes les branques i troncs que s’hi quedaven agafats i es tornava a obrir. Cap a l’any 2010, els veïns van començar a instal·lar estructures fixes amb taulons de fusta i claus. Fins que es va començar a consolidar una estructura de formigó.

En paral·lel, els veïns dels dos costats del riu (Vila-roja, MasRamada, Font de la Pólvora i Grup Sant Daniel per una banda i la Creueta i Montilivi per l’altra) han reivindicat una estructura més digna. O sigui, un pont.