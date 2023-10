L'Audiència de Girona ha condemnat a 7 anys de presó l'acusat de violar una noia en una zona boscosa de Sant Gregori, al Gironès, després d'una nit de festa. Els fets van passar a primera hora del 18 de desembre del 2021. La sentència dona plena credibilitat al relat de la víctima, que veu "clar, persistent i sincer". A més, el tribunal subratlla que hi ha altres proves que l'avalen l'agressió sexual "de manera rotunda" i permeten rebutjar que, com sostenia el processat, la relació fos consentida. La sentència, que també condemna l'acusat per un delicte de lesions, li imposa passar-se cinc anys en llibertat vigilada quan surti de la presó, no poder-se apropar a menys 500 metres de la víctima i pagar-li una indemnització de 15.550 euros.

Els fets que ara la Secció Tercera ha sentenciat van tenir lloc a primera hora del 18 de desembre del 2021. Aquella matinada, l'acusat i la víctima -tots dos, brasilers- es van conèixer en una discoteca de Girona a través d'un amic comú. Ella feia tot just tres dies que havia arribat a la ciutat per passar-hi uns dies de vacances.

Quan van sortir del local, el processat, Wesley Ribeiro, es va oferir a portar-la en cotxe fins a casa de la seva cosina (que era on s'allotjava). En comptes d'això, però, segons recull la sentència, l'acusat va conduir fins a un paratge de Sant Gregori, on la va violar i va obligar a fer-li una fel·lació. Després, la va portar de tornada a Girona, la va fer baixar a la frontissa del Güell i se'n va anar amb el vehicle.

Durant el judici, la víctima va relatar que, poc després de pujar al cotxe, Ribeiro va canviar la seva actitud de cop. Va ser quan ella va adonar-se que no la duia a casa, i va demanar-li el per què. Aleshores, l'acusat la va amenaçar i va dir-li que si cridava, la mataria. Durant el trajecte, però, ella va aconseguir enviar la ubicació, el nom de l'agressor i les dades del vehicle a la seva cosina a través del WhatsApp (que no els va veure fins hores després perquè estava dormint).

L'acusat, per la seva banda, al judici només va respondre les preguntes del seu advocat. I davant del tribunal, va declarar que la relació havia estat consentida.

L'Audiència de Girona, però, no li dona cap mena de credibilitat. La sentència, de la qual ha estat ponent la magistrada Sonia Losada, conclou que aquella nit, Ribeiro va agredir sexualment la víctima. D'entrada, perquè tant en instrucció com durant el judici, el relat de la víctima ha estat "constant i reiterat". "El tribunal no pot fer res més que atorgar-li credibilitat, perquè el seu testimoni ha estat lògic, coherent, persistent i sincer", recull la sentència.

Les proves, contundents

A més de la declaració, l'Audiència també subratlla que hi ha altres proves que avalen "de manera clara i rotunda" que aquella matinada Wesley Ribeiro va agredir sexualment la seva compatriota. El tribunal es basa aquí en els WhatsApp, subratllant que és "contrari a tota lògica" que, si algú accedeix a mantenir relacions sexuals, enviï tant missatges com la seva ubicació real a un familiar.

La sentència també es fa ressò del què van declarar els testimonis al judici. En especial, una dona que es va trobar la víctima arraconada en un portal, i que va alertar el 112 perquè, ja d'entrada, es va pensar que havia estat víctima d'una agressió sexual.

I sobre aquest extrem, la sentència també subratlla que "no té cap mena de sentit" que, si com sostenia l'acusat la relació hagués estat consentida, en comptes d'acompanyar la víctima fins a casa la seva cosina, "la deixés en un carrer qualsevol de Girona". Sobretot, també, tenint en compte que hi era "de vacances" i que feia tres dies que havia aterrat aquí procedent del Brasil.

La sentència també recull els missatges i les notes de veu que la noia va enviar tant a la seva cosina com a l'amic amb qui havia estat a la discoteca a primera hora del matí. Després que l'acusat la deixés a la frontissa del Güell, la víctima va trucar fins a quatre vegades al seu amic (que estava dormint i no les va escoltar) i va dir-li tant a ell com a la seva cosina que Ribeiro l'havia violada, que es trobava sola al carrer, que tenia fred i que truquessin a la policia.

Per últim, l'Audiència de Girona també rebutja una de les tesis al voltant de les quals pivotava l'estratègia de defensa. Perquè abans d'anar a la zona boscosa, l'acusat va aturar-se en una benzinera. I tot i que la noia va quedar-se sola dins el vehicle, no va sortir-ne ni demanar ajuda.

El tribunal, com va explicar ella mateixa al judici, conclou que la noia es trobava en estat de xoc arran de les amenaces i que això va bloquejar-la. Aquí, l'Audiència insisteix en què no es pot partir "de la falsa premissa" que la fugida fos "l'únic comportament possible". "Les persones no tenim una resposta estandarditzada davant situacions d'estrès o de temor intens; no podem oblidar que ell l'havia amenaçada amb fer-li mal o matar-la", recull la sentència.

7 anys de presó

El processat s'enfrontava a una pena de 10 anys de presó. La Secció Tercera condemna Wesley Ribeiro per un delicte d'agressió sexual i un altre de lesions (perquè durant la violació va agredir la víctima). Li imposa 7 anys de presó pel primer i una multa de 360 euros pel segon.

A més, el tribunal també l'obliga a passar-se cinc anys en llibertat vigilada un cop surti de la presó, a no poder-se acostar a menys de mig quilòmetre de la víctima durant tot aquest temps, i a indemnitzar-la amb 15.550 euros. Tot i que la fiscalia i l'acusació particular demanaven que se l'expulsés de l'Estat, l'Audiència no ho estima perquè entén que Ribeiro té arrelament (ja que va arribar aquí l'any 2004 amb la seva família, té un fill, havia llogat un pis i era independent econòmicament).

La sentència no és ferma i s'hi pot interposar recurs d'apel·lació davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un termini de deu dies.