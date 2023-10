Els amants del còmic i de la cultura japonesa tenen una nova cita el cap de setmana del 14 i 15 d'octubre al Palau de Fires de Girona. La setena edició del Girocòmic proposa al públic una seixantena d'activitats entre tallers per a grans i petits, exhibicions, conferències, tornejos i exposicions. A més, els lectors d'aquest gènere literari podran veure alguns dels autors que estaran signant llibres al certamen. Entre els qui passaran per Girona el dissabte hi ha Xavier Bonet, Emma Pumarola, Ruben Pallejero o Mai Erguza. Diumenge serà el torn per veure autors com Albert Monteys, Carles Dalmau i Elisabeth Justícia o Montse Mazorriaga. Tot plegat en una edició que s'espera que tingui l'èxit de les anteriors.

Les diferents comnferències abordaran diversos aspectes del còmic i la cultura japonesa. Entre les que es podrán escoltar hi ha 'El veritable tresor de One Piece', 'La presència del còmic als mitjans' o els 25 anys de 'Para ti que eres joven', que faran amb Albert Monteys i Manel Fontdevila. Els assistents també tindran l'oportunitat de participar en diferents tallers que van des de la cal·ligrafia japonesa i la creació de personatges manga fins a la cuina xinesa i la introducció al coreà. A més, l’Escola Joso oferirà masterclasses a càrrec de professionals com Ernest Sala, Mai Egurza, Meritxell Garcia, Carles Dalmau i Mado Peña.