L’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA-CERCA) i el Laboratori de Gràfics i Imatge (GILAB) de la Universitat de Girona (UdG) han desenvolupat H2OEduK, un videojoc destinat a alumnes de primària, d’entre 10 i 12 anys, amb l'objectiu d'educar sobre el cicle de l’aigua en pobles i ciutats.

Es tracta d’un videojoc “seriós”, terme que s’utilitza per descriure un tipus de joc que, a més d’entretenir, també ensenya i transmet coneixements. L’objectiu d’H2OEduK és apropar els coneixements científics i tecnològics sobre el cicle urbà de l'aigua a les escoles d'una manera senzilla i entenedora. I, alhora, conscienciar els nens i nenes sobre les accions quotidianes en l’ús de l’aigua i els impactes d’aquestes sobre els rius.

Aquesta iniciativa de divulgació científica s’ha desenvolupat conjuntament per l'Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA-CERCA), Centre de Recerca de Catalunya que treballa en l’àmbit de la recerca del cicle urbà de l'aigua, i el Laboratori de Gràfics i Imatge (GILAB) de la UdG, centre TECNIO amb experiència en el disseny i desenvolupament de jocs seriosos. Està liderada pels científics Lluís Corominas (ICRA-CERCA) i Imma Boada (GILAB).

Una eina educativa amb un punt gamer

H2OEduK és un joc de tipus arcade, gratuït i multiplataforma, i es pot utilitzar en ordinadors, tauletes i telèfons mòbils. Ha estat programat en UNITY. Actualment, està disponible en cinc idiomes: català, castellà, anglès, neerlandès i francès, i es pot traduir fàcilment a qualsevol altre idioma.

El videojoc consisteix en una sèrie de minijocs que permeten als jugadors recórrer diferents elements del cicle urbà de l'aigua als pobles i ciutats. Aquests elements inclouen les llars, el clavegueram, l’estació depuradora d'aigües residuals i el riu. Els jugadors s’enfronten a diferents reptes dins cada element, i la resolució d’aquests reptes permet entendre com funcionen. Els minijocs estan interconnectats i, per tant, és possible establir el vincle entre les activitats als pobles i ciutats que generen canvis en la qualitat de l'aigua i els seus efectes en els rius.

Proves pilot a les escoles

El videojoc s'ha testejat en escoles de primària de Barcelona i Girona. En el marc del projecte europeu SCOREwater (scorewater.eu), es van visitar quatre escoles per realitzar sessions de demostració. Amb aquestes proves es va poder demostrar l'eficàcia del videojoc H2OEduK en alumnes d’entre 10 a 12 anys. El pilot es va fer amb un total de 140 nens i nenes, els quals van jugar a l'H2OEduK i van completar un qüestionari abans i després d’utilitzar-lo. Els qüestionaris es van estudiar per avaluar si jugar-hi millorava els coneixements dels alumnes sobre aspectes concrets del cicle urbà de l’aigua.

Els resultats van indicar que jugar a l'H2OEduK augmenta el coneixement dels nens sobre el cicle urbà de l'aigua, convertint-lo en un recurs educatiu valuós per promoure la consciència sobre l'aigua i animar l’alumnat a participar en la protecció dels recursos hídrics. No es va observar cap influència del gènere ni de l'estatus socioeconòmic en l'eficàcia del joc. El videojoc “seriós” també es va utilitzar en les activitats de la Nit Europea de la Recerca que va tenir lloc a Girona el 30 de setembre de 2022.

Durant la fase de proves es va treballar de la mà del programa Escoles + Sostenibles de Barcelona i el programa de “Com Funciona Barcelona” per a la selecció d’escoles i representants dels programes van participar en algunes sessions per incorporar el material en els seus recursos.