Avui han començat a circular els primers busos elèctrics de la flota de Transports Municipals del Gironès SAU (TMG). Es tracta de dos vehicles de 12 metres de llargària que fan el recorregut de les línies L1, de Montjuïc a l’Avellaneda, i L2, de l’Hospital Josep Trueta a l’Avellaneda.

"Reforçar el transport públic i fer-ho amb el menor impacte mediambiental possible és una manera d'avançar cap al model de ciutat que ens imaginem. Amb els nous busos elèctrics facilitem la mobilitat sostenible i dos granets de sorra més per fer una ciutat més amable", ha explicat la tinenta d’alcaldia i regidora de Transició Ecològica i Transformació Urbana de l’Ajuntament de Girona, Cristina Andreu Displas.

Abans de la posada en marxa d’aquests vehicles, s’ha fet una formació específica per als conductors i conductores i el personal del taller. A més, s’han instal·lat dos punts elèctrics per a la recàrrega nocturna dels busos a les cotxeres. Aquesta inversió té com a objectiu avançar cap a una activitat de zero emissions i fomentar la mobilitat sostenible a la ciutat.

El cost

Els dos vehicles són el model E-way de la marca IVECO i han estat adquirits per un import de 994.000 (IVA exclòs), finançat en part per la Unió Europea – NextGenerationEU. Dins d’aquesta subvenció hi ha altres accions previstes com la creació de dotze noves estacions de Girocleta, l’establiment d’un aparcament dissuasiu a la rotonda de Mas Gri o la construcció d’un carril bici que uneixi Girona amb Vilablareix.

La flota de TMG, formada per 35 busos, té una mitjana d’edat de 9,2 anys. En els darrers anys s’ha anat renovant la flota, principalment amb vehicles de gas natural, mentre els fabricants desenvolupaven l’autonomia de les bateries per garantir el servei. Fins ara, hi havia deu busos que funcionaven amb gas i la resta es movien amb combustibles fòssils.