Unió de Pagesos, l'Associació de Naturalistes de Girona i Salvem Vilablareix Rural demanen a l'Ajuntament de Vilablareix (Gironès) que repeteixi la tramitació del projecte de la ciutat esportiva del Girona FC al municipi per irregularitats. Consideren que l'aprovació provisional es va fer sense passar per exposició pública després que s'incorporés un estudi d'alternatives. Les tres entitats creuen que cal repetir el procés perquè no han pogut veure ni estudiar els documents que ells mateixos havien exigit en fase d'al·legacions a l'expedient i per això el projecte s'ha de sotmetre a exposició pública una altra vegada. De moment, ja han denunciat aquestes irregularitats al Síndic de Greuges i a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona.

Aquest dimecres es reuneix la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona i es preveu que es tracti el projecte de la ciutat esportiva que planteja el Girona FC a Vilablareix. Des d'Unió de Pagesos, l'Associació de Naturalistes de Girona i la plataforma Salvem Vilablareix Rural demanen a Territori que aparqui la tramitació d'aquest expedient i que l'Ajuntament de Vilablareix posi el projecte a exposició pública. Des de les tres entitats recorden que van presentar al·legacions al projecte que preveu construir una ciutat esportiva al Pla de la Massana. Aquestes al·legacions consistien en un estudi d'alternatives d'ubicació amb un grau de protecció agrícola inferior i un estudi d'afectacions agràries. Per això l'ens municipal i el Departament d'Acció Climàtica van demanar als promotors que justifiquessin la necessitat de construir l'equipament al Pla de Massana i que fessin l'informe d'afectacions agràries. Es tracta de dos documents necessaris per la seva correcta tramitació. Ara, una vegada han incorporat els dos informes, el projecte no ha tornat a passar per exposició pública. Les tres entitats denuncien que no han pogut veure ni estudiar la documentació i per això demanen que es repeteixi el procés d'exposició abans no rebi l'aprovació definitiva. Asseguren que si no es compleixen aquests processos, l'Ajuntament podria incomplir el Reglament de la Llei d'Urbanisme i la llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Per això han posat en coneixement dels fets al Síndic de Greuges i la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona. Segons denuncien, els terrenys on s'hauria d'ubicar el complex esportiu formen part de la plana agrícola de Girona i compten amb una qualificació de sòl d'especial interès agrari. Per això aposten que la ciutat esportiva del Girona FC es desplaci en terrenys del polígon industrial o d'usos residencials.