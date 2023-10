Televida seguirà fent el servei de teleassistència a la ciutat de Girona després de guanyar el concurs públic obert per obtenir el sucós contracte. Es podia oferir un màxim de 863.616 euros, per dos anys i Televida ha ofertat fer-ho per 820.683 euros (410.841 euros l’any) . L’altra aspirant, la multinacional Clece, havia presentat un projecte per 842.150 euros.

La teleassistència és un servei tècnic de suport i intervenció social que permet als usuaris, mitjançant la línia telefònica, disposar d’un servei d’atenció permanent, les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any. Principalment és un servei preventiu en casos de soledat, caigudes, seguretat i suport a la xarxa social i familiar. Es duu a terme amb la instal·lació d’un terminal al domicili de la persona beneficiària connectat a una central receptora, amb la qual es comunica en cas d’urgència mitjançant l’activació d’un polsador que se sol portar sempre a sobre. El servei es presta des d’un centre d’atenció per persones específicament preparades per donar resposta adequada a situacions d’emergència o necessitat social, activant els recursos propis i comunitaris necessaris. Dues empreses es disputen la teleassistència de Girona per uns 400.000 euros a l’any El servei municipal va començar l’any 2003 com un servei de telealarma, per anar evolucionant cap a un model de teleassistència bàsica fins arribar a l’actual model de teleassistència avançada. El servei ha anat creixent moderadament cada any. L’any 2022 es va tancar amb 2.040 usuaris actius (1.778 aparells). En total van ser 34 terminals més que el 2021. El total de beneficiaris atesos durant l’any 2022 va ser de 2.407 usuaris, 65 persones més que l’any anterior. El servei dona cobertura al 12,28% de les persones majors de 65 anys de Girona.