L’Ajuntament de Girona va admetre en el ple municipal que té dificultats per cobrar, amb embargaments, els cànons de la companyia petrolera CEPSA des de 2021 perquè «no té cap número de compte a Girona». El consistori va extingir la concessió a la benzinera del polígon de Mas Xirgu el 16 de juny després de 30 anys.

La tinenta d’alcaldia de Promoció Econòmica, Gemma Geis, va afirmar que les benzineres de CEPSA situades a Pont Major i Mas Xirgu no havien pagat els cànons corresponents des de 2021. Malgrat que no s’ha concretat a quant s’enfila el deute que va arribar a tenir la companyia amb l’Ajuntament, almenys haurien arribat a estar uns 122.900 euros. Per intentar cobrar l’import, l’Ajuntament ha intentat embargar la companyia i ha fet un total de 36 notificacions per cobrar els cànons, però s’han trobat amb la dificultat que CEPSA «no té número de compte a Girona». En tot cas, Geis va explicar que durant un període de temps «es va recuperar una quantitat del cànon», que puja a 85.536 euros, tot i que no es va concretar si formava part d’aquests més de 122.900 euros.

El regidor del PP, Jaume Veray, va ser crític davant la situació i va assenyalar que «s’ha de ser més diligent». Per altra banda, la regidora del PSC, Bea Esporrín, va lamentar la manera «com s’ha gestionat», ja que «es podia treballar amb previsió». Per últim, Geis va apuntar al fet que podria destinar l’Ajuntament aquests terrenys del polígon de Mas Xirgu. «És dificultós fer habitatge allà», va dir, però la idea és vendre els terrenys per fer-hi «habitatge o equipaments per mobilitat».