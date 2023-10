El Consell d'Estudiants de la Universitat de Girona ha posat en marxa una nova campanya per fomentar el transport públic entre els estudiants que van a la universitat. Es tracta de la campanya anomenada «Arriba la nova T-Jove. No sabem on vols anar, però volem portar-t'hi», que va iniciar la Generalitat de Catalunya el passat mes d'abril i que ara, els estudiants de la UdG han adaptat per promocionar-la a partir del llenguatge que utilitzen els joves.

En aquest sentit, la campanya «està fet pels estudiants i dirigida als estudiants», va dir el rector de la UdG, Quim Salvi, aquest dimarts en la presentació de la iniciativa. Per tant, es farà promoció a través de les xarxes socials més usades pels estudiants, com TikTok o Instagram, i ho farà amb un llenguatge dirigit als joves. Eslògans com «Quan de festa arribes al moment de: Tu, que no sé on he deixat el cotxe. Tocaria tornar a casa amb bus» o «Quan s'apropa l'hora de marxar i et diu: Tens un altre tren, queda't al llit amb mi. De ben segur que el pròxim tren el vius diferent» són alguns dels eslògans que es poden veure en aquesta promoció, que també anirà acompanyada d'unes imatges. I és que el Consell d'Estudiants va organitzar un concurs en el qual l'alumnat podia participar enviant una foto creativa i original del que fan en el transport públic. Les guanyadores, Paula Aguilar i Elvira Torres, han guanyat un any universitari de transport públic gratuït.

L'objectiu de la campanya és que «hi hagi més sensibilització entre els joves en termes de mobilitat», va dir el membre del Consell d'Estudiants, Esteve Alonso. Sobretot, perquè temes com «el del canvi climàtic». De fet, Alonso va ser el director creatiu de la campanya que es va fer el curs passat «Vine en transport sostenible», que va «funcionar» i ara els estudiants estan «contents de repetir l'experiència». Tanmateix, va deixar clar que «s'ha de lluitar per un transport públic que no tingui problemes», i va fer menció a algun dels «greuges», com els constants retards.

70% de contaminació per la mobilitat

Per la seva banda, Quim Salvi va destacar que hi ha tres «qüestions importants» que abraça aquesta campanya. En primer lloc, la sostenibilitat, ja que el 70% de la contaminació de la universitat es produeix amb la mobilitat dels estudiants. Així les «les accions de transport públic» serveixen per baixar aquesta emissió de CO₂. De fet, el Pla d'Ambientalització de la UdG, aprovat el 2021, detalla que el 90% de les emissions totals derivades de l'activitat del centre eren a causa de la mobilitat. Així, i segons va explicar el rector, aquesta xifra s'ha reduït en dos anys.

Els altres dos aspectes són, per una banda, la qüestió territorial, ja que s'ha creat una «xarxa de comunicacions» per aglutinar totes les comarques gironines. L'últim punt és la inclusió, perquè «no tothom té els mitjans per desplaçar-se amb transport privat».

52.102 viatges el setembre

La delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral, va afirmar durant la seva intervenció que «estem davant un nou cicle» quan es parla de canvi climàtic. Per això, «s'han d'identificar els reptes que encara hem d'assolir», va dir Cañigueral. Tanmateix, un d'aquests reptes que s'havien plantejat és el de la T-Jove, la qual el 2023 ha arribat fins a la comarca de la Garrotxa. Tot i així, l'objectiu pel 2024 és «aconseguir que totes les comarques gironines estiguin dins l'ATM».

Cañigueral també va detallar xifres des que la T-Jove es va posar en funcionament el passat mes d'abril a tot Catalunya. A la província de Girona, entre l'abril i el setembre es van fer un total de 73.103 viatges, tot i que només el setembre se'n van comptar 52.102. La delegada del Govern a Girona ho atribueix a «l'inici de curs», tot i que «al llarg dels pròxims mesos s'ha de confirmar aquesta tendència».

La T-Jove permet a les persones entre 14 i 30 anys fer viatges il·limitats durant un total de noranta dies entre els municipis de les comarques gironines emmarcats dintre de la integració tarifària.