L’Ajuntament de Girona ha assessorat 34 persones per sol·licitar els ajuts de foment al treball autònom que tenen per objectiu afavorir l'autoocupació de joves en el marc del Programa FSE+. Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya i cofinançada per la Unió Europea mitjançant el Fons Social Europeu Plus.

Des de la publicació de les bases el mes de juliol i fins al final del termini de sol·licitud el setembre, des del Servei Municipal d’Ocupació s’han realitzat sessions informatives i assessoraments individualitzats per tal d’informar i donar suport en el tràmit i en l’arrencada del projecte a les persones interessades. En total, s’han atès 34 projectes d’emprenedoria de persones joves, fet que eleva a 514.080 euros la xifra total d’ajuts que es podrien atorgar a les idees de negoci que han passat pel Girona Emprèn.

De les 34 idees de negoci assessorades, 19 corresponen a projectes liderats per dones, dada que representa gairebé un 56% del total. Per interval d’edat, 4 persones tenen entre 21 i 23 anys (12); 11, entre 24 i 26 anys (32%), i 19, entre 27 i 30 anys (56%). Segons el nivell formatiu, 24 joves tenen estudis universitaris (71%); 8, estudis de formació professional (23%), i 2 tenen únicament l’ESO (6%).

Gairebé la totalitat de les idees de negoci corresponen al sector serveis (97%) i 3 projectes són d’altres sectors d’activitat. En concret, hi ha un projecte que s’emmarca en el sector de la construcció, un en el sector industrial i un altre al sector agrícola. El 26% dels projectes assessorats corresponen a l’àmbit de la producció artística (fotografia, música, disseny gràfic o artesania), el 18% en el comerç, el 12% en la restauració, el 12% en els esports, el 12% en l’audiovisual i el 9% en els professionals lliberals, entre els més significatius.

“Amb aquests ajuts volem fomentar i posar en valor l’autoocupació com a sortida professional, tot treballant braç a braç amb els joves perquè puguin tirar endavant els seus projectes professionals i s’obrin pas en el món laboral”, ha remarcat la regidora de Treball de l’Ajuntament, Raquel Robert Rubio.

Les persones que esdevinguin beneficiàries, a més de rebre l'ajuda econòmica, s'han compromès a realitzar una activitat formativa d'una durada mínima de 6 hores sobre gestió empresarial. Des de l'Ajuntament s'organitzaran jornades formatives que permetin acreditar aquest requisit a les persones beneficiàries.

L’ajut consisteix en la subvenció de fins a 15.120 euros per a cada jove d’entre 18 i 29 anys donat d'alta al registre del programa de Garantia Juvenil, que iniciï una activitat econòmica o professional com a persona treballadora autònoma per compte propi, mantingui aquesta activitat i romangui en situació d'alta als Règims Especials de Treballadors Autònoms (RETA), de treballadors del mar o de la mineria del carbó o mutualitat corresponent, durant un mínim de 18 mesos ininterromputs.

Girona Emprèn és un recurs de suport a l’emprenedoria del Servei Municipal d’Ocupació de l’Ajuntament de Girona que té per objectiu assessorar i facilitar eines per tal que les persones que volen iniciar un projecte tinguin acompanyament i suport durant el procés i en els primers anys de posada en funcionament de l’empresa. En aquest sentit, a part del suport que s’ha ofert a les persones joves en aquesta convocatòria, el servei també organitza activitats relacionades a l’obtenció de recursos econòmics com és la sessió “Recursos (econòmics) per emprendre: fonts de finançament” que està previst pel dimecres 18 d’octubre.