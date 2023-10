L’alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar, i la consellera de Territori de la Generalitat de Catalunya, Ester Capella, s’han reunit aquest matí a l’Ajuntament de Girona. A la trobada hi han assistit també el tinent d’alcaldia i regidor de Cultura, Quim Ayats Bartrina, i la tinenta d’alcaldia i regidora de Transició Ecològica i Transformació Urbana, Cristina Andreu Displàs.

Durant la reunió s’han tractat diversos aspectes relacionats amb la mobilitat sostenible i amb mesures per garantir el dret a l’habitatge. Posteriorment, la consellera ha signat el llibre d’honor de la ciutat a la Sala de Junta de Govern Local, on hi havia portaveus de grups municipals del consistori