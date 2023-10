Els Mossos d'Esquadra amb la col·laboració d'un vigilant de seguretat privada han detingut tres homes a Girona pel robatori d'un vehicle amb matrícula francesa.

La història, però no queda aquí, el vehicle estava carregat de plaques de matrícula franceses, fins i tot, una de la Gendarmeria francesa i eines per col·locar-les com per exemple tornavisos.

Els arrestats tenen entre 25 i 29 anys i estan acusats de ser presumptes autors d'un delicte d'un robatori i furt d'ús de vehicle. Els Mossos de la comissaria de Girona, però estan investigant si aquests individus poden estar relacionats amb més fets delictius i també la procedència de les plaques de matrícula intervingudes, que creuen que poden ser robades o doblades.

Els fets van succeir aquest dimecres dia 11 d'octubre pels volts de dos quarts d'onze del matí quan els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís d'un vigilant de seguretat d'un establiment comercial que els indicava que havia entrat un vehicle a l'aparcament amb dues persones que li van semblar sospitoses, ja que es mostraven nerviosos. Ambdós homes van ser recollits per un segon vehicle i van marxar del lloc.

Els Mossos d'Esquadra es van desplaçar fins al lloc i juntament amb el vigilant van veure com entrava el segon vehicle a l'aparcament i que en baixaven tres homes -dos d'ells els que havien recollit anteriorment-. Tots tres es van situar al primer vehicle que estava estacionat a l'aparcament i la policia va veure que remenaven alguna cosa que treien del maleter. Els van sorprendre canviant la matrícula del cotxe. Un vehicle que com van confirmar els Mossos era robat.

Escorcoll: 1.630 euros

Per tot això, els van detenir i posteriorment, van escorcollar el vehicle i als tres homes. En el cotxe hi van trobar diverses plaques de matrícula, totes elles franceses, targetes cim, guants i eines. Mentre que durant l'escorcoll dels individus els van trobar diners, diversos bitllets en efectiu. En total, 1.630 euros, segons informen els Mossos.

Per tot això, tots tres van acabar arrestats com a presumptes autors d'un robatori i furt d'ús de vehicle. Els tres arrestats són estrangers i no comptaven amb antecedents policials a Catalunya. La investigació policial, però es manté oberta per aclarir la procedència de les plaques trobades, entre altres.