Girona commemorarà demà el Dia en Record del Dol Perinatal, Gestacional i Neonatal. Les entitats Associació Bressols, A Contracor i Dones Republicanes, amb el suport de l’Ajuntament de Girona, han organitzat una sèrie d’activitats al llarg del matí amb l’objectiu de visibilitzar i donar suport a les famílies que perden un fill o una filla durant la gestació o durant els primers dies de vida del nadó.

L’alcalde de Girona, Lluc Salellas, i la regidora de Benestar Emocional, Sílvia Bosch, participaran en els actes organitzats, que començaran a les 11 h amb una taula rodona a l’Auditori de La Mercè i seguiran, a les 12.15 h, a la plaça del Vi, on tindran lloc un pilar de Dol, a càrrec de la Colla Minyons de Santa Cristina; una narració del conte El meu germà el tinc al cor, a càrrec de Roser Reyner i Maria Sàbat, i la lectura del manifest, entre d’altres.

Des de fa anys, les entitats lluiten per a reivindicar una millor visibilització d’aquesta pèrdua. Una de les millores més recents que s’han aconseguit és que el nadó es pugui inscriure al registre civil.

A Catalunya, cada any moren entre 30 i 40 nadons durant la gestació, el part o just després del naixement. Per a moltes famílies, la mort perinatal és un tràngol que han de viure amb silenci i resignació, ja que encara és considerada tabú i els nadons sovint són invisibilitzats.

Diverses associacions fa anys que lluiten per a reivindicar que aquests nadons siguin reconeguts. Fins ara també s’han assolit altres passos, com per exemple que cementiris municipals habilitin espais per al dol perinatal o que els hospitals actualitzin els protocols per tal de millorar la gestió emocional de les famílies que han patit aquesta pèrdua.

La majoria d’hospitals també estan actualitzant els protocols per millorar l’abordatge d’aquests casos.