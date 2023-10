El cap de la Policia Municipal de Girona, Joan Jou, no podrà anar a cap actes que celebri la Policia Nacional o la GuardiaCivil. Jou va assistir fa uns dies a la festa organitzada per la Policia Nacional però ja no ho va fer a la diada de la Guàrdia Civil.

La regidora de Seguretat, Sílvia Aliu, ha explicat a Girona FM, que «hi havia un pacte pel qual no hi anaven». La presentant municipal ha assenyalat que en haver-hi un canvi de govern «no s’havia parlat d‘aquest tema» amb els responsables del cos policial municipal. Per aquest motiu, Jou va assistir a l’acte de la Policia Nacional. Sílvia Aliu ha indicat que el govern «considera que no s’hi ha d’anar» i que «en els actes que se celebrin a nivell nacional, la Policia Municipal de Girona, no hi serà». La Policia Municipal no assistia a les celebracions de la Policia Nacional o de la Guàrdia Civil des de les càrregues policials de l’1 d’octubre de 2017. Aleshores, l’alcaldessa, Marta Madrenas, va prohibir que anessin a cap acte.