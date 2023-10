El govern de Girona ha presentat un pacte a la Policia Municipal per solucionar les mobilitzacions durant les Fires i d'altres esdeveniments fins a finals d’any. el sindicat policial majoritari però, el considera insuficient.

Al llarg d’aquests mesos el govern gironí ha estat treballant una proposta per resoldre les tensions laborals amb la policia que s’acumulen des fa un any i mig i que havien generat "alguns desajustos en la planificació policia com per exemple que els agents no s'apuntessin a fer hores extraordinàries per cobrir alguns esdeveniments", segons un comunicat de l'Ajuntament.

La Regidora d’Hisenda, Convivència i Seguretat, Sílvia Aliu, ha explicat que la proposta s'ha fet arribar a sindicats i agents després de mesos de negociacions amb el nou govern. Aliu es mostra satisfeta amb una proposta "atén les demandes fetes per la plantilla del cos policial" ja que, a parer seu, en el pacte s’hi han inclòs "totes aquelles demandes sindicals que legalment i econòmicament eren viables". La voluntat del govern també és assolir un compromís per seguir negociant i trobar una solució consensuada i sense la pressió constant de les no mobilitzacions per part dels agents.

No obstant això,fonts del sindicat SIP-Fepol, assenyalen que la plantilla no veu amb bons ulls la proposta i s'hi oposa perquè considera que és "un pedaç" de cara a les Fires de Sant Narcís i no soluciona els problemes de fons, com són la manca d'efectius i la valoració dels llocs de treball.

A la proposta del govern, l'hora extra laboral diürna que fins ara es pagava a 25,68 euros ara s'oferirà a 47,06 euros. En canvi si són dies festius els comandaments que ara cobraven 32,74 euros/ hora, ara s'oferiran a 51,06 euros. Aquestes millores es van explicar a tots els sindicats de la Mesa i es va apel·lar per part del govern a la confiança i sobretot responsabilitat de fer un pas endavant i començar a desencallar el tema.

Aquesta proposta s’ha portat a la mesa de negociació general de funcionaris en dues ocasions. En la primera, el govern va fer una primera proposta per començar-ne a parlar i recollir les aportacions dels sindicats. En la segona, amb les esmenes fetes pels representants de les treballadores i treballadors introduïdes, es va aprovar amb els vots a favor de CCOO i l’abstenció de la Intersindical, FEPOL i CSIF. Cap sindicat hi va votar en contra.

Així mateix, el dia 18 d’octubre, la regidora Aliu va convocar tres assemblees -matí, migdia i vespre- amb els agents dels diversos torns per explicar el pacte aprovat a la Mesa. D'aquesta manera el govern creu que "satisfà unes demandes legítimes de la policia". Tanmateix, Aliu s'ha emplaçat a seguir tenint una voluntat negociadora per anar resolent altres temes laborals que s'arrosseguen de fa anys.

Fonts del SIP-Fepol, que és el sindicat majoritari al cos, exposen a l'ACN que la proposta s'està sotmetent a una votació que es tancarà en les properes hores però que tot apunta que la plantilla l'acabarà rebutjant perquè la majoria d'agents s'hi oposen.

El sindicat agraeix "la bona predisposició" de l'equip de govern per posar fil a l'agulla a les demandes del cos però considera que aquesta proposta es queda "curta" i que és "un pedaç" per afrontar les Fires de Sant Narcís. El sindicat subratlla que no soluciona el "problemes endèmics que fa temps que s'arrosseguen" com són la manca d'efectius i la valoració de llocs de treball.

L'any passat, i davant la manca d'agents que volguessin fer hores extra, l'aleshores alcaldessa Marta Madrenas va signar un decret que obligava els policies a fer-les durant les Fires de Sant Narcís emparant-se en un article de la Llei de Policies Locals que recull que davant de situacions "d'excepcionalitat" es pot mobilitzar la plantilla necessària per garantir la seguretat.

Aliu ha exposat que la intenció de l'equip de govern és arribar a un acord per no haver de tornar a repetir aquesta fórmula però ja avança que ho hauran de fer si la plantilla no accepta la proposta: "Si no tenim el número d'agents necessaris que voluntàriament vulguin fer hores extra haurem de fer un decret perquè hem de garantir la seguretat i la convivència dels gironins i les gironines per davant de tot".

Així, després d'haver acabat amb les desigualtats retributives de més de 770 treballadors i treballadores de la casa, ara el govern vol resoldre també el cas de la policia mentre s'estudien noves propostes de productivitat de cara a l’any vinent per a la resta de treballadors del consistori que encara no han vist resolts els seus casos.