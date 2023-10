El PSC de Girona critica que les ordenances no incloguin progressivitat fiscal i que l'increment d'impostos i taxes sigui "el mateix" per a tots els gironins, "sense tenir en compte els col·lectius vulnerables o amb nivell socioeconòmic més baix". Els socialistes, a més, asseguren que apujant tributs allò que fan Guanyem, JxCat i ERC és "traspassar a la ciutadania" l'increment de cost del govern. La portaveu del PSC, Sílvia Paneque, de fet, qualifica les ordenances "de dretes i conservadores". Sobre la taxa d'escombraries, que s'enfilarà un 25%, el PSC critica "l'opacitat" del govern per explicar-ne els motius i ja avança que el preu "no es correspondrà amb la valoració del servei que fa la ciutadania, ja que acumula queixes continuades".

Per als socialistes, la proposta d'ordenances que es portarà al ple de dijous vinent és l'evidència que "la ciutadania de Girona paga la factura d'un govern de continuïtat". La portaveu del PSC, Sílvia Paneque, assegura que l'increment d'impostos i taxes -del 3,6% de l'IBI o del 25% en escombraries- són equiparables amb l'alça que l'aleshores govern Madrenas va aplicar el 2021, i que Guanyem "tant va criticar".

"Res no ha canviat, ens trobem davant una pujada d'impostos que és molt millorable", subratlla Paneque. Sobretot, allà on fan èmfasi els socialistes és que aquest increment no s'acompanyi de mesures de progressivitat fiscal. "Sobta que es vulgui fer de manera lineal, afectant tota la ciutadania de Girona per igual; tant al teixit econòmic que necessita suport, com també sense tenir en compte famílies vulnerables o amb nivells socioeconòmic baix", ha criticat la portaveu del PSC.

Sílvia Paneque, sobretot, ha criticat el gir de Guanyem, a qui ha retret no fer "un esforç" per aconseguir recursos que no vinguin d'apujar impostos "en comptes de proposar unes ordenances tan dures". "M'hauria agradat que hi hagués hagut una proposta d'esquerres, progressista i amb sensibilitat social; però en comptes d'això, ens trobem amb unes ordenances conservadores i de dretes", ha afirmat.

En la mateixa línia, la regidora Bea Esporrin s'ha preguntat per què Guanyem, després de votar en contra d'aquelles ordenances del 2021, ara vagi "en contra dels seus arguments" i s'hagi "fet seva la proposta de l'anterior govern, apujant impostos i taxes de manera excessiva".

Per a Esporrin, l'increment que recolliran les ordenances per a l'any vinent té una relació directa amb l'augment de la despesa de l'equip de govern (que ha passat a tenir disset regidors). "Aquest és el govern més car de la història, i aquestes ordenances en sufragaran el cost", ha afirmat.

IBI i escombraries

En referència a l'IBI, Esporrin ha dit que amb l'augment del 3,6% "probablement Girona continuarà tenint l'honor, o el deshonor, de mantenir la posició al pòdium com a tercera ciutat d'Espanya on aquest impost és més car". I pel que fa a la taxa d'escombraries, la regidora socialista ha criticat que el seu grup té "dubtes" sobre com s'ha calculat l'increment del 25%, dient que, entre d'altres, encara falta un informe jurídic i un estudi de costos que ho avalin.

Per a Esporrin, la conseqüència és que la ciutadania pagarà un preu per a la recollida de les deixalles "que no es correspon amb la valoració que fan del servei, ja que acumula queixes continuades". "En definitiva, aquest colossal augment dels impostos és conseqüència d'una mala gestió; i els diners per als sous, també han de sortir d'algun lloc", ha criticat la regidora.

Progressivitat i bonificacions

Davant d'això, la regidora Cristina Cots ha explicat que la proposta dels socialistes passa per introduir mesures de progressivitat fiscal, perquè es tinguin en compte els ingressos de cada ciutadà a l'hora de pagar els impostos i taxes, i també impulsar bonificacions. Per exemple, rebaixant l'ICIO en el cas de rehabilitacions o instal·lacions d'eficiència energètica, bonificant les empreses que apostin per contractar gent a l'atur, apujant l'IBI al màxim per a tots els pisos buits, gravant més aquells solars que no estiguin construïts o aplicant "tarifes planes" perquè la ciutadania pugui pagar impostos i taxes en terminis de deu mesos sense que se'ls incrementi el cost.

La portaveu del PSC, Sílvia Paneque, ha explicat que faran arribar la seva proposta a l'equip de govern, però que tampoc hi confien massa perquè "la capacitat de diàleg és reduïda". A més, Paneque també ha criticat "l'opacitat" de Guanyem, JxCat i ERC a l'hora de fer-los arribar la informació sobre les ordenances del 2024.

De moment, els socialistes encara no han acabat de definir quin serà el seu vot al ple extraordinari del 26 d'octubre. Paneque sí que ha avançat però, que tot i que tradicionalment el PSC solia abstenir-se amb l'aprovació inicial de les ordenances, i acabar de decantar-se quan es portaven a aprovació definitiva després de presentar-hi esmenes, aquest cop potser ja es partirà d'un 'no' d'entrada.