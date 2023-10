Nova sentència que obliga l’Ajuntament de Girona a pagar un treballador per una desigualtat retributiva

Nova sentència per desigualtat retributiva favorable a un treballador de l’Ajuntament de Girona. El jutge considera que s’ha de pagar uns 3.500 euros a un conserge mantenidor laboral que té una feina igual que un altre que cobrava un import major. Correspon als endarreriments del març del 2022 a l’agost del 2023 i inclou els interessos de demora del 10%. Només es pot aplicar un any de retroactivitat perquè és personal laboral i no funcionari, que podria reclamar pels darrers quatre anys.

És una sentència molt similar a una altra que de principis d’aquest mes en què es va condemnar l’Ajuntament ha abonar més de 4.900 euros a una treballador pel mateix motiu. L’Ajuntament ha anunciat que recorrerà la primera sentència i ja va dir que aniria estudiant «cas a cas» si es considerava justa la justificació esgrimida en la sentència o si s’havia de recórrer per defensar els interessos municipals. Condemnen a l'Ajuntament de Girona a pagar més de 4.900 euros a una treballadora per desigualtats retributives El cas el va portar als jutjats Comissions Obres (CC.OO) que recorda que hi ha uns 120 casos similars més pendents (que sumen 1,08 milions en reclamacions de fa anys), tal com ha recordat el portaveu Rafa Navarro. El membre de CC.OO ha interpel·lat al govern perquè no recorri les sentències que vagin arribant per no endarrerir el pagament al qual tenen dret els treballadors. I recorda que Guanyem, ara al govern, en el passat els hi donava suport quan estava a l’oposició.