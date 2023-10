Salt s'ha convertit avui en un punt de trobada pels amants de la moda amb l’arribada de la 9a edició de la fira Tèxtil. La cita ha congregat nombrosos visitants al llarg i ample del passeig Ciutat de Girona, que durant tot el dia ha programar un mercat tèxtil, que també ha servit d’aparador perquè els nous dissenyadors poguessin mostrar les seves creacions. A més, també s'han pogut conèixer les noves tendències de la propera temporada de les botigues de Salt.

Tallers infantils amb llana

Durant tot el dia, a més, els infants han pogut donar corda a la seva imaginació i posar a prova la seva destresa en un taller especialitzat en pompons de llana, a càrrec de professionals de l’Escola d’Art Paco Morgado. La jornada ha culminat amb una desfilada de moda, on els comerços de Salt han pogut exhibir les seves col·leccions de temporada. Una passarel·la on la roba, els complements i les noves creacions s'han fusionat per oferir un espectacle visual que ha posat en valor la riquesa cultural i comercial de Salt.