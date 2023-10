L’Escola de Música i Dansa de Llagostera ha estrenat rentat de cara després d’unes obres de reforma gràcies a una subvenció inclosa en els Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2022, canalitzada a través de l’Institut del Patrimoni Cultural d’Espanya, que depèn del Ministeri de Cultura i Esport. A l’acte d’inauguració hi van participar diversos membres de l’anterior i de l’actual equip de govern, personal de l’ajuntament, equip directiu de l’escola, professors i alumnes. Les obres, han consistit en cobrir un pati de 50 m2 per localitzar-hi dues noves aules. En la inauguració hi va haver parlaments a càrrec dels responsables del Casino llagosterenc i de l’Escola de Música i Dansa, seguits de dues actuacions musicals d’alumnes i ex alumnes de l’entitat.