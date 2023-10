La UdG destaca en Gestió Hotelera i Turisme segons un prestigiós rànquing

El rànquing de Xangai va actualitzar divendres totes les puntuacions en les diferents matèries que avalua de les universitats d’arreu del món. Totes elles, dividides en cinc grans grups (Ciències Naturals, Enginyeria, Ciències de la Vida, Ciències Mèdiques i Ciències Socials). Aquest 2023, la Universitat de Girona no ha pujat posicions en cap dels sis apartats en els quals ha estat avaluada i, per això, continua destacant en Gestió Hotelera i Turisme estant enguany entre les posicions 201 i 300 de les 300 institucions avaluades en aquest àmbit. Tanmateix, la UdG ha baixat respecte als anys anteriors. El 2022 estava entre les posicions 151 i 200, mentre que el 2021 estava entre la 101 i 150.

Per dur a terme aquest rànquing s’utilitzen una sèrie d’indicadors acadèmics per mesurar el rendiment de les universitats en termes rellevats, com la investigació, la influència de la recerca, la col·laboració internacional, la qualitat de la recerca i els premis acadèmics a escala internacional. Aquest any, s’han analitzat unes 5.000 universitats de 104 països diferents, tot i que n’acaben apareixent una mica més de 1.900 repartides les cinquanta-cinc llistes dels diferents apartats.

En aquest sentit, dins Gestió Hotelera i Turisme la UdG ha rebut una bona puntuació quant a influència en la recerca, fent 65,7 punts dels 100 possibles. També en col·laboració internacional ha estat ben valorada amb 59,6 punts, mentre que en investigació (21,6) i qualitat de la recerca (10,5) n’ha rebuda menys. En premis acadèmics internacionals no té cap punt.

De les cinquanta-cinc llistes fetes en aquest rànquing de Xangai, la UdG figura en sis. A part de Gestió Hotelera i Turisme, la institució gironina també ha entrat en la llista de Ciències i Enginyeria Ambiental i Química. En aquests dos apartats, on han tingut cabuda 500 universitats, la UdG es troba entre les posicions 301 i 400, igual que l’any passat. Per altra banda, ha baixat posicions en Ecologia i Ciències Biològiques Humanes. Ara es troba entre les posicions 401 i 500 de 500 institucions que hi ha a la llista, mentre que l’any passat estava entre les posicions 301 i 400 en aquests dos àmbits. Finalment, també es troba entre les posicions 401 i 500 de Ciències Orgàniques, en una llista on no hi havia estat l’any passat.

Gràcies a la bona puntuació rebuda en els indicadors d’influència en la recerca i col·laboració internacional, la UdG ha aconseguit entrar en aquestes sis llistes. Per exemple, supera la vuitantena de punts en col·laboració internacional en els camps de Química i Ecologia, mentre que en Ciències Orgàniques (73,9) i Ciències Biològiques Humanes (73,5) és on treu més puntuació en l’indicador d’influència en la recerca. Per contra, en cap dels sis apartats la institució gironina ha rebut punts quant a premis acadèmics internacionals.

En tot cas, la Universitat de Girona es troba lluny de ser entre les millors universitats espanyoles -ni tampoc de les catalanes- en els sis apartats, col·locant-se sempre de les darreres de la llista. Per altra banda, segons l’última actualització del rànquing de Xangai, la UdG compta amb 15.218 estudiants dels quals 13.455 són estudiants de grau i, la resta, 1.763 de graduat. Mentrestant, també té 2.102 estudiants internacionals, un 13,8% del total.