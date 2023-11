Girona accepta l’edifici al solar de Montilivi, que tindrà part d’ús veïnal i un aparcament

El nou govern de Girona ha acceptat, finalment, que en el solar situat al carrer Puigsacalm al barri de Montilivi s’hi aixequi un edifici de la Diputació per a usos administratius. A canvi, l’Ajuntament de Girona es queda l’edifici de l’antiga UNED, com ja estava previst en un principi, quan es va tancar l’acord a principis d’aquest any amb les crítiques de Guanyem (aleshores a l’oposició) i el PSC. Ara, però, l’Ajuntament ha aconseguit que aquest futur edifici tingui part d’ús veïnal i un aparcament soterrat, que alliberarà zones d’estacionament als carrers. Tot això, després que el consistori hagués negociat amb la Diputació des del setembre un canvi d’ús que no va prosperar, en una zona que ja estava qualificada d’equipaments al Pla General. L’acord entre les dues institucions també preveu la creació d’una àrea de jocs infantils al barri.

L’alcalde, Lluc Salellas, ha informat a l’associació de veïns i veïnes del barri sobre l’acord assolit. Salellas s’ha mostrat satisfet i ha destacat que s’aconsegueixen dues millores importants pel sector. “Incorporar un nou espai d’usos comunitaris a la part alta de Montilivi permetrà crear un punt de trobada veïnal molt necessari”, ha remarcat

Dilluns a la tarda, membres de l’Ajuntament es reuniran amb els veïns de Montilivi per explicar-los la situació. De fet, els residents de la zona s’havien posicionat en contra de la construcció d’un edifici per usos administratius on treballarien entre 100 i 150 persones i que sempre havien vist com una parcel·la verda. De fet, van anar en el ple del mes d’abril, quan Marta Madrenas encara era alcaldessa, a queixar-se de la situació.

En una trobada entre els veïns del barri i l’Ajuntament que es va fer el mes de juliol, l’alcalde Lluc Sallellas va explicar que aquesta parcel·la no és «el lloc ideal per un equipament» i mirarien «opcions» per canviar-la de lloc, va explicar aleshores el president de l’Associació de Veïns del barri de Montilivi, Ramon Ternero.

En aquesta trobada de l’estiu, Salellas va comentar als veïns que es reuniria amb la Diputació per mirar de trobar una solució. Tanmateix, «va ser molt clar i transparent, i no va voler crear moltes expectatives», va afirmar el president de l’associació de veïns. D’aquesta manera, semblaria que l’Ajuntament s’hauria reunit el setembre amb la Diputació per mirar de trobar altres «possibilitats», fins i tot, amb algun «espai mixt». Les negociacions no haurien prosperat quant a l’edifici que la Diputació vol construir al solar, però sí que l’ens provincial hauria acceptat que una part del futur edifici tingués ús veïna i un aparcament soterrat, així com crear una zona de jocs infantils a prop de la parcel·la, a part de cedir a l’Ajuntament l’antiga UNED que passarà a ser la seu del Galliner, entre d’altres.

La parcel·la, de 2.500 metres quadrats, s’ubica a prop de l’avinguda Montilivi, a uns metres del paratge de la Font de l’Abella. En concret, està al carrer Puigsacalm, entre els carrers Josep Maria Corredor i Maria Aurèlia Capmany.