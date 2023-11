Aquests són els 13 punts on se situaran les càmeres que controlaran les emissions de Girona

L’Ajuntament de Girona ha tret a licitació el subministrament i instal·lació de les dinou càmeres amb lectura de matrícula que han de controlar el trànsit de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) que s’implantarà a la ciutat. En aquest cas, els aparells controlaran els principals accessos al centre de la ciutat dels vehicles que defineixi l’ordenança municipal. L’Ajuntament ha fixat un preu de sortida perquè les empreses puguin presentar ofertes de 880.855,80 euros, la majoria dels quals finançats amb els Fons Europeus Next Generation.

Les càmeres s’ubicaran a l’àrea delimitada que transcórrer pel carrer Emili Grahit i el passeig d’Olot fins a l’encreuament amb el carrer del Riu Güell. Un cop allà passa per l’avinguda Josep Tarradellas fins a arribar a l’altura del Palau de Fires i l’Auditori, per transcórrer després pel passeig de la Devesa per la part més pròxima al riu Ter fins al pont de Pedret. Llavors agrupa gran part del Barri Vell i un cop arriba a plaça Catalunya, ressegueix el riu Onyar fins a tocar, de nou, amb Emili Grahit, a la rotonda dels Països Catalans. Només una excepció: se situarà una càmera a la rotonda de Fontajau, que queda fora de la zona.

Tretze punts i dinou càmeres

La resta se situaran en diferents punts on es delimita la ZBE. En total, seran tretze punts -si també es compta el de la rotonda de Fontajau- i en alguns d’ells s’hi instal·laran dues càmeres. Se’n col·locaran dues al voltant de la rotonda de Pedret, a la cruïlla entre el carrer Bellcaire amb el Rei Martí, a la cruïlla entre passeig d’Olot i el carrer Riu Güell (al costat del pont del Dimoni), a la cruïlla entre passeig d’Olot i l’avinguda de Sant Narcís, a la cruïlla entre el carrer Mossèn Baldiri i Reica i l’Emili Grahit i a la zona del pont de l’Areny, al costat del carrer de la Rutlla i l’Ultònia.

Per altra banda, s’ubicarà una càmera a la cruïlla entre el carrer de Santa Eugènia i el del Riu Güell, a la cruïlla entre carrer Gironella i el passeig d’Olot, a la cruïlla entre carrer Barcelona i el passeig d’Olot, a la cruïlla entre el carrer Migdia i el carrer Emili Grahit, al final del carrer del Carme ja arribant a plaça Catalunya i a la cruïlla del carrer de la Muralla i el passeig General Peralta, al barri de les Pedreres. En aquests s’hi ha de sumar el de la rotonda de Fontajau, que queda fora de la zona delimitada.

Retard en l’aplicació de la ZBE

Per llei, Girona hauria d’aplicar la ZBE abans d’acabar aquest any 2023. De fet, ho han de fer totes aquelles ciutats de més de 50.000 habitants, però es va tard en aquest sentit. Per això, l’Ajuntament va demanar una pròrroga per implantar l’àrea al Ministeri de Mobilitat, Transports i Agenda Urbana. Aquesta demanda detalla que la ZBE començaria a funcionar el novembre de 2024, però després encara s’hauria de passar per altres processos. Tot això faria que la data de finalització prevista fos l’abril de 2025.

De fet, la licitació que ha tret l’Ajuntament detalla que el termini previst per fer la implantació i posada en funcionament de la ZBE sigui de vuit mesos un cop es formalitzi el contracte amb l’empresa adjudicatària. En aquest cas, seria per la tardor de 2024 que entraria en funcionament, ja que el termini de la presentació d’ofertes acaba a principi de desembre de 2023. Després, encara caldrà adjudicar el contracte a una de les empreses que s’hagin presentat a l’oferta i, posteriorment, s’haurà de formalitzar.

A més, un cop s’hagi posat en funcionament, el contracte també exposa que es necessitaran sis mesos més per a la certificació de la plataforma per validar el sancionament automàtic. És per això, que no seria fins a la primavera de 2025 que la ZBE no estaria 100% en funcionament. D’aquesta manera, l’àrea es posaria en marxa més d’un any més tard del que tocaria per llei.

Falten alguns detalls

Tot i així, encara falten alguns detalls de la ZBE. Entre ells, acabar de definir quins vehicles hi poden circular i en quins horaris. El procés participatiu que es va fer fa uns mesos, oferia sis alternatives en referència a la zona, segons la tipologia de distintiu ambiental i també en quins horaris s’aplicarien les restriccions.

En aquest procés participatiu va sortir que l’opció preferida era que a aquesta àrea restringida hi tinguessin accés tots els vehicles que tenen algun tipus de distintiu ambiental. També aquells que, tot i no tenir-lo (per la seva antiguitat), paguen l’impost de circulació a Girona. Aquesta seria una limitació molt baixa, ja que es té calculat que el 13,4% dels vehicles que es mouen per Girona no té cap distintiu, però molts són propietat de veïns de la mateixa ciutat que paguen l’impost de circulació a la ciutat. Pel que els horaris, n’hi hauria un de més restrictiu, que comprendria entre les set del matí i les vuit del vespre dels dies laborables. Mentre que un altre no tan limitat aniria de les set a les deu del matí i de les cinc a les vuit de la tarda, també dels dies laborables.